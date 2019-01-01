Волинянин, який крав могильні плити, уникнув арешту майна
Сьогодні, 21:42
Суд скасував арешт майна, яке було вилучено у підозрюваного за крадіжки з кладовища в Осмиловичах.
Про це йдеться в ухвалі Іваничівського районного суду, - повідомляє БУГ.
Батько підозрюваного в крадіжці могильних плит з села Осмиловичі Іваничівського району звернувся до суду із клопотанням про зняття арешту на надгробні плити та могильну атрибутику, яку під час обшуку вилучили в його сина.
В клопотанні чоловік вказав, що надгробні елементи належать йому, він здійснював демонтаж надгробних плит у випадках незадоволення виробом замовниками, а тому на них лишилися сліди клею.
Нагадаємо, що ухвалою слідчого судді від 5 -го листопада було накладено арешт на 19 елементів надгробних плит, 2 мармурові надгробні чаші чорного кольору, мармуровий хрест чорного кольору, 2 металевих надгробних підсвічники, 2 металевих надгробних підвазоники, які належать йому.
Як значиться в ухвалі, при накладанні арешту на вказане майно не було враховано, що надгробні елементи можуть належати йому (батьку), оскільки він займається підприємницькою діяльністю з виготовлення пам’ятників.
Арешт майна позбавив його можливості встановити пам’ятники, які замовили люди, що в свою чергу завдало збитків не тільки йому, а й особам, які здійснили замовлення. Разом з тим, він здійснював демонтаж надгробних плит у випадках незадоволення виробом замовниками, а тому на них лишалися сліди клею.
Під час проведення досудового слідства позивачем були надані документи на арештоване майно у зв’язку з чим, встановлено, що вказане арештоване майно ніякого відношення до кримінального провадження щодо підозрюваного, його сина, не мають.
Тому відпали підстави накладення арешту на вказане майно, йдеться в ухвалі.
Суд задовольнив клопотання та скасував арешт на майно, який було накладено в рамках досудового розслідування.
Нагадаємо, слідчі повідомили мешканцю села Низкиничі Іваничівського району про підозру у нарузі над могилою. Під час обшуку в помешканні підозрюваного були виявлені могильні плити та інша атрибутика, ймовірно викрадена.
Апеляційний суд взяв під варту чоловіка, якого затримали на крадіжці з кладовища в Осмиловичах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в ухвалі Іваничівського районного суду, - повідомляє БУГ.
Батько підозрюваного в крадіжці могильних плит з села Осмиловичі Іваничівського району звернувся до суду із клопотанням про зняття арешту на надгробні плити та могильну атрибутику, яку під час обшуку вилучили в його сина.
В клопотанні чоловік вказав, що надгробні елементи належать йому, він здійснював демонтаж надгробних плит у випадках незадоволення виробом замовниками, а тому на них лишилися сліди клею.
Нагадаємо, що ухвалою слідчого судді від 5 -го листопада було накладено арешт на 19 елементів надгробних плит, 2 мармурові надгробні чаші чорного кольору, мармуровий хрест чорного кольору, 2 металевих надгробних підсвічники, 2 металевих надгробних підвазоники, які належать йому.
Як значиться в ухвалі, при накладанні арешту на вказане майно не було враховано, що надгробні елементи можуть належати йому (батьку), оскільки він займається підприємницькою діяльністю з виготовлення пам’ятників.
Арешт майна позбавив його можливості встановити пам’ятники, які замовили люди, що в свою чергу завдало збитків не тільки йому, а й особам, які здійснили замовлення. Разом з тим, він здійснював демонтаж надгробних плит у випадках незадоволення виробом замовниками, а тому на них лишалися сліди клею.
Під час проведення досудового слідства позивачем були надані документи на арештоване майно у зв’язку з чим, встановлено, що вказане арештоване майно ніякого відношення до кримінального провадження щодо підозрюваного, його сина, не мають.
Тому відпали підстави накладення арешту на вказане майно, йдеться в ухвалі.
Суд задовольнив клопотання та скасував арешт на майно, який було накладено в рамках досудового розслідування.
Нагадаємо, слідчі повідомили мешканцю села Низкиничі Іваничівського району про підозру у нарузі над могилою. Під час обшуку в помешканні підозрюваного були виявлені могильні плити та інша атрибутика, ймовірно викрадена.
Апеляційний суд взяв під варту чоловіка, якого затримали на крадіжці з кладовища в Осмиловичах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк
Сьогодні, 22:21
Волинянин, який крав могильні плити, уникнув арешту майна
Сьогодні, 21:42
Луцький джаз-клуб визнали у світі. ФОТО
Сьогодні, 21:15
Миколай, вистава і подарунки: бізнесмен влаштував свято для сотень маленьких лучан. ФОТО
Сьогодні, 20:29