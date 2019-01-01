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Волинянин, який крав могильні плити, уникнув арешту майна

Волинянин, який крав могильні плити, уникнув арешту майна
Суд скасував арешт майна, яке було вилучено у підозрюваного за крадіжки з кладовища в Осмиловичах.

Про це йдеться в ухвалі Іваничівського районного суду, - повідомляє БУГ.

Батько підозрюваного в крадіжці могильних плит з села Осмиловичі Іваничівського району звернувся до суду із клопотанням про зняття арешту на надгробні плити та могильну атрибутику, яку під час обшуку вилучили в його сина.

В клопотанні чоловік вказав, що надгробні елементи належать йому, він здійснював демонтаж надгробних плит у випадках незадоволення виробом замовниками, а тому на них лишилися сліди клею.

Нагадаємо, що ухвалою слідчого судді від 5 -го листопада було накладено арешт на 19 елементів надгробних плит, 2 мармурові надгробні чаші чорного кольору, мармуровий хрест чорного кольору, 2 металевих надгробних підсвічники, 2 металевих надгробних підвазоники, які належать йому.

Як значиться в ухвалі, при накладанні арешту на вказане майно не було враховано, що надгробні елементи можуть належати йому (батьку), оскільки він займається підприємницькою діяльністю з виготовлення пам’ятників.

Арешт майна позбавив його можливості встановити пам’ятники, які замовили люди, що в свою чергу завдало збитків не тільки йому, а й особам, які здійснили замовлення. Разом з тим, він здійснював демонтаж надгробних плит у випадках незадоволення виробом замовниками, а тому на них лишалися сліди клею.

Під час проведення досудового слідства позивачем були надані документи на арештоване майно у зв’язку з чим, встановлено, що вказане арештоване майно ніякого відношення до кримінального провадження щодо підозрюваного, його сина, не мають.

Тому відпали підстави накладення арешту на вказане майно, йдеться в ухвалі.

Суд задовольнив клопотання та скасував арешт на майно, який було накладено в рамках досудового розслідування.

Нагадаємо, слідчі повідомили мешканцю села Низкиничі Іваничівського району про підозру у нарузі над могилою. Під час обшуку в помешканні підозрюваного були виявлені могильні плити та інша атрибутика, ймовірно викрадена.

Апеляційний суд взяв під варту чоловіка, якого затримали на крадіжці з кладовища в Осмиловичах.

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Теги: суд, вирок, могильні плити, кладовище
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