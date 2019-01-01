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На Волині пенсіонер з інвалідністю побив жінку

На Волині пенсіонер з інвалідністю побив жінку
В селі Хотівель Старовижівського району пенсіонер з інвалідністю І групи побив жінку.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду від 12 грудня 2019 року, - пише Конкурент.

Інцидент трапився 3 жовтня. Зазначається, що під час сварки, обвинувачений підійшов до жінки, яка лежала на землі, сів на неї та наніс не менше п'яти ударів кулаком правої руки в область голови, шиї, лівого плеча і один удар по стегну правої ноги.

22 жовтня між потерпілою та нападником було укладено угоду про примирення, відповідно до якої, чоловік отримав покарання у вигляді штрафу 850 гривень. Суд угоду затвердив.

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Теги: пенсіонер, побиття, Волинь, жінка
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