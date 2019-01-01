Волинські акробати стали чемпіонами України. ФОТО





Змагання тривали з 14 по 17 грудня у Львові, - повідомляє відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.



Як повідомила тренерка Олена Кришпінович, участь у чемпіонаті взяли 4 склади: жіноча пара – вікова категорія 13-19 років, змішана пара – вікова категорія 11-16 років та дві жіночі трійки – категорія 13-19 та 12-18 років.



Так, золото у боротьбі серед жіночих груп здобули:



- Дарина Пом’яновська, Олександра Мальчук та Вікторія Куніцка − категорія 13-19 р;



- Дарія Сахарук, Олександра Бірюкова, Аліна Олексієнко – категорія 12-18 р.



Ірина Юхимюк та Софія Чернявська (категорія 13-19 р.) стали першими серед жіночих пар. А Максим Юшак та Вероніка Нікітіна здобули перемогу в змішаних парах (категорія 11-16 років). Тренери Олена Кришпінович та Вероніка Пащук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортсмени з Волині вибороли золото Чемпіонату України зі спортивної акробатики серед юніорів.Змагання тривали з 14 по 17 грудня у Львові, - повідомляє відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.Як повідомила тренерка, участь у чемпіонаті взяли 4 склади: жіноча пара – вікова категорія 13-19 років, змішана пара – вікова категорія 11-16 років та дві жіночі трійки – категорія 13-19 та 12-18 років.Так, золото у боротьбі серед жіночих груп здобули:та− категорія 13-19 р;- Дарія Сахарук, Олександра Бірюкова, Аліна Олексієнко – категорія 12-18 р.та(категорія 13-19 р.) стали першими серед жіночих пар. Атаздобули перемогу в змішаних парах (категорія 11-16 років). Тренерита

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