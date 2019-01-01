вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські акробати стали чемпіонами України. ФОТО

Волинські акробати стали чемпіонами України. ФОТО
Спортсмени з Волині вибороли золото Чемпіонату України зі спортивної акробатики серед юніорів.

Змагання тривали з 14 по 17 грудня у Львові, - повідомляє відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

Як повідомила тренерка Олена Кришпінович, участь у чемпіонаті взяли 4 склади: жіноча пара – вікова категорія 13-19 років, змішана пара – вікова категорія 11-16 років та дві жіночі трійки – категорія 13-19 та 12-18 років.

Так, золото у боротьбі серед жіночих груп здобули:

- Дарина Пом’яновська, Олександра Мальчук та Вікторія Куніцка − категорія 13-19 р;

- Дарія Сахарук, Олександра Бірюкова, Аліна Олексієнко – категорія 12-18 р.

Ірина Юхимюк та Софія Чернявська (категорія 13-19 р.) стали першими серед жіночих пар. А Максим Юшак та Вероніка Нікітіна здобули перемогу в змішаних парах (категорія 11-16 років). Тренери Олена Кришпінович та Вероніка Пащук.

Волинські акробати стали чемпіонами України. ФОТО
Волинські акробати стали чемпіонами України. ФОТО
Волинські акробати стали чемпіонами України. ФОТО
Волинські акробати стали чемпіонами України. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Волинь, акробатика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські акробати стали чемпіонами України. ФОТО
Сьогодні, 21:25
Медик назвала продукти, які можуть призвести до раку
Сьогодні, 20:39
В Україні зміняться правила вступу до університетів
Сьогодні, 20:19
«Моя мета – показати дорогу до вулика», – відомий луцький пасічник Володимир Дмитрук
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Показали найкращі моменти «Волині» в осінній частині чемпіонату. ВІДЕО Показали найкращі моменти «Волині» в осінній частині чемпіонату. ВІДЕО
17 грудень, 08:10
«Волинь» залишили шестеро гравців «Волинь» залишили шестеро гравців
13 грудень, 08:10
Президент «Інгульця» напророкував «Волині» чемпіонство Президент «Інгульця» напророкував «Волині» чемпіонство
05 грудень, 08:10
На Волині розпочався міжнародний турнір з гандболу. ФОТО На Волині розпочався міжнародний турнір з гандболу. ФОТО
29 листопад, 02:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські акробати стали чемпіонами України. ФОТО
Сьогодні, 21:25
 0
Медик назвала продукти, які можуть призвести до раку
Сьогодні, 20:39
 0
В Україні зміняться правила вступу до університетів
Сьогодні, 20:19
 0
«Моя мета – показати дорогу до вулика», – відомий луцький пасічник Володимир Дмитрук
Сьогодні, 20:10
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8