Долар здешевшав до нового рекордного рівня: курс валют у Луцьку на 19 грудня
Сьогодні, 09:17
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.230, а продаж – 23.561.
Євро при купівлі становить – 25.735, продажу – 26.279.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.669, продаж – 6.184
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Євро при купівлі становить – 25.735, продажу – 26.279.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.669, продаж – 6.184
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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