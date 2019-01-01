Долар здешевшав до нового рекордного рівня: курс валют у Луцьку на 19 грудня





Євро при купівлі становить – 25.735, продажу – 26.279.



Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.669, продаж – 6.184

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