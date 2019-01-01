Судили волинянина, який їздив п'яним на мотоциклі
Сьогодні, 10:11
На Волині судили чоловіка, який п'яним керував мотоциклом.
Слухання справи відбулось 13 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Так, 15 листопада о 17:00 чоловік між селами Тристень та Щурин Рожищенського району керував мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння.
У судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненні правопорушення визнав та щиро розкаявся.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також він сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.
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Слухання справи відбулось 13 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Так, 15 листопада о 17:00 чоловік між селами Тристень та Щурин Рожищенського району керував мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння.
У судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненні правопорушення визнав та щиро розкаявся.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також він сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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