Судили волинянина, який їздив п'яним на мотоциклі





Слухання справи відбулось 13 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



Так, 15 листопада о 17:00 чоловік між селами Тристень та Щурин Рожищенського району керував мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння.



У судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненні правопорушення визнав та щиро розкаявся.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також він сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.

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