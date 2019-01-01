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Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку

Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку
На Центральному ринку Луцька уже третій день лучани та гості міста купують головний атрибут новорічних та Різдвяних свят – ялинку.

Багато надають перевагу штучним деревам, адже ті не осипаються. Але й чимало купують живі. Адже, кажуть, ніщо не замінить хвойного запаху у домі, - пише ІА "Конкурент".

Величезний вибір сосон та ялин від Ковельського лісництва пропонує Віктор Марчук. Каже, при виборі важливо звертати увагу на пишність дерева.

«Зовсім маленькі дерева продаємо від 50 гривень. Середня ціна пишної гарної ялинки 150 гривень. Сосни ручної роботи від 50 до 150 гривень. Купують сосни і ялини однаково, що кому більше подобається», – розповідає чоловік.

Пояснює, що тепер дерева менше осипаються, адже раніше їх брали з лісу, а тепер з розплідника. Але, зі слів продавця, сосна все одно міцніша.

Усі дерева, до речі, з бирками, що свідчить про те, що вирубані вони законно.

Марія Бойчук приїхала на луцький ринок із прикарпатської Коломиї. Вона торгує саморобними ялинками. Каже, продає тут уже років 10. І переконує, що карпатська ялиця простоїть найдовше: вона не осипається і має надзвичайно гарний запах.

«У нас є постійні клієнти, вони і купують у нас», – каже жінка.

Найменша ялинка коштує 50 гривень. Її висота 40 сантиметрів. Ціна тої, що 60 см, – 70 грн. Найдорожча ялинка вартує 200 грн. Її висота 80 см. Вінок з карпатської ялиці коштує 50 грн, а одна шишка, як додатковий декор, – 2 грн за 1 штуку.

«Ми сьогодні перший день. Купують мало. Запитують переважно маленькі», – каже Марія Бойчук.

Із Коломиї тут і продавчиня Ольга Трутяк. Каже, що зробити таку ялинку не просто.

«Карпатська ялиця росте глибоко в лісі. І до неї не так просто дістатися. Потрібно коня брати, ми виписуємо ці гілки, звозимо, в’яжемо їх. А гілки метрові, великі, переломлюємо, заготовку робимо, нитками вкладаємо докупи, прив’язуємо шишки і робимо такий декор. І така ялинка стоятиме мінімум три місяці. Потім вона стане рудого кольору, засохне, але стоятиме весь рік. Минулого року я зберігала ялинку і принесла сюди, щоб люди бачили, що вона не осипається. Просто міняє шубку на руду», – розповідає жінка.

Каже, що купували ялинки в міську раду та багато беруть у кафе та бари.

Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку
Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку
Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку
Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку
Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку
Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку
Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку
Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку
Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку

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Теги: Центральний ринок, жива ялинка, сосни, ціна
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