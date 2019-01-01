Баскетболісти «Старого Луцька» обіграли команду з Житомира. ФОТО





Мат Вищої ліги чемпіонату України з баскетболу відбувся 21 грудня в ОДЮСШ, - Олександр Зелінський для Волинських новин.



Лучани одразу показали, хто є господарем майданчика, - перші очки у матчі з дальньої дистанції закинув Тютюнник, а ще одна «трьоха» від Федчука зробила рахунок 8:1, і тренери гостей взяли тайм-аут. До слова, у цьому матчі капітан Едуард Федчук накидає чимало дальніх. Відзначимо, що тайм-аут не надто допоміг гостям, адже після нього ендванами відзначилися ті ж Тютюнник та Федчук, зробивши рахунок 17:6. Житомиряни дещо скоротили відставання, але кидок з-за дуги Швагринського дозволив виграти першу чверть з різницею в 10 очок – 24:14.



Друга чверть запам’яталася дежавю: двічі Федчук влучав з дальньої, і двічі гравці «Житомира» відповідали тим же в наступних атаках. Однак на велику перерву команди пішли з такою ж перевагою, як і після першої десятихвилинки – 41:31.



Після перерви активність гостей, які здебільшого діяли індивідуально, а не командно, дозволила дещо скоротити відставання, але два дальніх влучання Коцька та Швагринського дозволили мати «Старому Луцьку» +12 переваги. А загалом після третьої чверті лучани мали перевагу в 18 очок – 63:45.



Фінальна десятихвилинка розпочалася з «трьохи» Гуцалюка, а дальня спроба Коцька в наступній атаці зробила перевагу лучан +22. До кінця чверті житомиряни трохи скоротили відставання, але лучани впевнено довели матч до логічного завершення. Відзначимо, що за півтори хвилини до сирени у лучан на майданчику з’явилися молодь на чолі з капітаном Федчуком, який в час, що залишився, встиг закинути чергову «трьоху». Тож, фінальний рахунок зустрічі 84:71 на користь «Старого Луцька».



Найрезультативнішим у «Старого Луцька» став Едуард Федчук, в активі якого 25 очок.



Відзначимо що вже завтра відбудеться другий матч спарки, початок об 18.00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» на власному майданчику впевнено переміг БК «Житомир» у першому матчі спарки – 84:71.Мат Вищої ліги чемпіонату України з баскетболу відбувся 21 грудня в ОДЮСШ, - пише для Волинських новин.Лучани одразу показали, хто є господарем майданчика, - перші очки у матчі з дальньої дистанції закинув Тютюнник, а ще одна «трьоха» від Федчука зробила рахунок 8:1, і тренери гостей взяли тайм-аут. До слова, у цьому матчі капітан Едуард Федчук накидає чимало дальніх. Відзначимо, що тайм-аут не надто допоміг гостям, адже після нього ендванами відзначилися ті ж Тютюнник та Федчук, зробивши рахунок 17:6. Житомиряни дещо скоротили відставання, але кидок з-за дуги Швагринського дозволив виграти першу чверть з різницею в 10 очок – 24:14.Друга чверть запам’яталася дежавю: двічі Федчук влучав з дальньої, і двічі гравці «Житомира» відповідали тим же в наступних атаках. Однак на велику перерву команди пішли з такою ж перевагою, як і після першої десятихвилинки – 41:31.Після перерви активність гостей, які здебільшого діяли індивідуально, а не командно, дозволила дещо скоротити відставання, але два дальніх влучання Коцька та Швагринського дозволили мати «Старому Луцьку» +12 переваги. А загалом після третьої чверті лучани мали перевагу в 18 очок – 63:45.Фінальна десятихвилинка розпочалася з «трьохи» Гуцалюка, а дальня спроба Коцька в наступній атаці зробила перевагу лучан +22. До кінця чверті житомиряни трохи скоротили відставання, але лучани впевнено довели матч до логічного завершення. Відзначимо, що за півтори хвилини до сирени у лучан на майданчику з’явилися молодь на чолі з капітаном Федчуком, який в час, що залишився, встиг закинути чергову «трьоху». Тож, фінальний рахунок зустрічі 84:71 на користь «Старого Луцька».Найрезультативнішим у «Старого Луцька» став Едуард Федчук, в активі якого 25 очок.Відзначимо що вже завтра відбудеться другий матч спарки, початок об 18.00.

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