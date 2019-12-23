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Якою буде погода у Луцьку 23 грудня

Якою буде погода у Луцьку 23 грудня
23 грудня у Луцьку обіцяють хмарну погоду впродовж усього дня.

За інформацією sinoptik.ua очікується дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться.

Зранку температура коливатиметься від +2 до +3, в обідню пору підніметься до +5/ +7, ввечері передають +8.

Народний прогноз погоди: 23 грудня вшановується пам’ять мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа. Якщо цього дня іде дощ, то в давнину вважали, що і вся весна буде такою ж дощовою. Подальшу погоду визначали ще і за допомогою лісового гостя — зайця: якщо зайці приходили в сад, то зима обіцяла бути суровою

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Теги: Погода, Луцьк, 32 грудня, зима, прогноз
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