Волинянину, який проник у будинок і пограбував пенсіонерку, повідомили про підозру





Увечері 20 грудня 2019 року раніше судимий чоловік, розбивши вікно, заліз у будинок в селі Муравище Ківерцівського району, та на очах у господині-пенсіонерки викрав її пенсійне посвідчення, гаманце, у якому було 500 грн, і два мобільні телефони вартістю 700 грн, – нагадує пресслужба



Особу зловмисника швидко встановили й затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.



Чоловікові повідомили про підозру у грабежі, поєднаному із проникнення у житло (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 186 КК України).



Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.



За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівський відділ Маневицької місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про грабіж, вчинений 29-річним мешканцем Ківерцівського району.Увечері 20 грудня 2019 року раніше судимий чоловік, розбивши вікно, заліз у будинок в селі Муравище Ківерцівського району, та на очах у господині-пенсіонерки викрав її пенсійне посвідчення, гаманце, у якому було 500 грн, і два мобільні телефони вартістю 700 грн, – нагадує пресслужба прокуратури області.Особу зловмисника швидко встановили й затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.Чоловікові повідомили про підозру у грабежі, поєднаному із проникнення у житло (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 186 КК України).Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

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