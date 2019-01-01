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Волинянину, який проник у будинок і пограбував пенсіонерку, повідомили про підозру

Волинянину, який проник у будинок і пограбував пенсіонерку, повідомили про підозру
Ківерцівський відділ Маневицької місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про грабіж, вчинений 29-річним мешканцем Ківерцівського району.

Увечері 20 грудня 2019 року раніше судимий чоловік, розбивши вікно, заліз у будинок в селі Муравище Ківерцівського району, та на очах у господині-пенсіонерки викрав її пенсійне посвідчення, гаманце, у якому було 500 грн, і два мобільні телефони вартістю 700 грн, – нагадує пресслужба прокуратури області.

Особу зловмисника швидко встановили й затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові повідомили про підозру у грабежі, поєднаному із проникнення у житло (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 186 КК України).

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.


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Теги: Волинь, Ківерці, грабіж, повідомили про підозру, прокуратура
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