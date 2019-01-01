У ковельській лікарні вперше в Україні за 15 років зробили пересадку серця. ФОТО
Сьогодні, 15:03
Ковельські лікарі спільно з бригадою кардіологів з Київського інституту серця, провели операцію з трансплантації серця.
Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.
Пацієнта привезли з Києва, оскільки неможливо було доставити донорське серце до столиці.
Ковельське МТМО стало першим за останні 20 років в Україні, хто отримав ліцензію з трансплантології та першим за останні 15 років, які провели провели трансплантацію серця та першим за 2 роки закладом, де провели трансплантацію трупної донорської нирки.
Перша трансплантацію нирки в Ковелі провели 15 листопада від родинного донора, а вже за місяць, 16 грудня відбулася перша трансплантація трупної нирки.
Нагадаємо, у Ковельському МТМО вперше в Україні на районному рівні успішно провели трансплантацію нирки.
Через тиждень у Ковелі провели трансплантацію серця.
"Трансплантація серця. Після 15-річної перерви ми зробили це. Спільна бригада Інституту Серця і Ковельської лікарні. Для когось Різдво стало справді другим народженням", - йдеться у дописі Заслуженого лікаря України Бориса Тодурова, який на чолі з київськими хірургами брав участь в операції.
Відео можна переглянути за цим посиланням https://www.facebook.com/btodurov/videos/3832493946768061/
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Боялася, що діти залишаться без мами», — ковельчанка, якій пересадили нирку чоловіка
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Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.
Пацієнта привезли з Києва, оскільки неможливо було доставити донорське серце до столиці.
Ковельське МТМО стало першим за останні 20 років в Україні, хто отримав ліцензію з трансплантології та першим за останні 15 років, які провели провели трансплантацію серця та першим за 2 роки закладом, де провели трансплантацію трупної донорської нирки.
Перша трансплантацію нирки в Ковелі провели 15 листопада від родинного донора, а вже за місяць, 16 грудня відбулася перша трансплантація трупної нирки.
Нагадаємо, у Ковельському МТМО вперше в Україні на районному рівні успішно провели трансплантацію нирки.
Через тиждень у Ковелі провели трансплантацію серця.
"Трансплантація серця. Після 15-річної перерви ми зробили це. Спільна бригада Інституту Серця і Ковельської лікарні. Для когось Різдво стало справді другим народженням", - йдеться у дописі Заслуженого лікаря України Бориса Тодурова, який на чолі з київськими хірургами брав участь в операції.
Відео можна переглянути за цим посиланням https://www.facebook.com/btodurov/videos/3832493946768061/
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Боялася, що діти залишаться без мами», — ковельчанка, якій пересадили нирку чоловіка
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