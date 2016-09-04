Зеленського назвали політиком року в Україні, Порошенко – другий. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 15:41
За даними дослідження, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, 45,9% українців вважають Володимира Зеленського політиком року.
Даними опитування свідчать, що далі йде п’ятий президент України Петро Порошенко з результатом 7,5%, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Далі українці назвали лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко (3,3%), спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова (2,8%), лідера партії "Опозиційна платформа" — За життя Юрія Бойка (2,7%).
Ще 1,9% опитаних віддали свої голоси куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку, 1,4% лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку, а у лідера Радикальної партії Олега Ляшка — 1,1%.
У той же час 6,9% респондентів вважають, що немає українського політичного діяча, якого можна було б назвати політиком 2019 року. 16,7% респондентів не змогли відповісти на питання.
Дослідження проводилося 13−18 грудня у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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Даними опитування свідчать, що далі йде п’ятий президент України Петро Порошенко з результатом 7,5%, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Далі українці назвали лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко (3,3%), спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова (2,8%), лідера партії "Опозиційна платформа" — За життя Юрія Бойка (2,7%).
Ще 1,9% опитаних віддали свої голоси куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку, 1,4% лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку, а у лідера Радикальної партії Олега Ляшка — 1,1%.
У той же час 6,9% респондентів вважають, що немає українського політичного діяча, якого можна було б назвати політиком 2019 року. 16,7% респондентів не змогли відповісти на питання.
Дослідження проводилося 13−18 грудня у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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