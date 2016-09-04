Зеленського назвали політиком року в Україні, Порошенко – другий. ОПИТУВАННЯ

За даними дослідження, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, 45,9% українців вважаютьполітиком року.Даними опитування свідчать, що далі йде п’ятий президент Україниз результатом 7,5%, повідомляє Інтерфакс-Україна.Далі українці назвали лідера партії "Батьківщина"(3,3%), спікера Верховної Ради(2,8%), лідера партії "Опозиційна платформа" — За життя(2,7%).Ще 1,9% опитаних віддали свої голоси куму Володимира Путіна, 1,4% лідеру партії "Голос", а у лідера Радикальної партії— 1,1%.У той же час 6,9% респондентів вважають, що немає українського політичного діяча, якого можна було б назвати політиком 2019 року. 16,7% респондентів не змогли відповісти на питання.Дослідження проводилося 13−18 грудня у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.