Експерти пояснили, чому так раптово зріс долар за добу





Експерти ринку кажуть, що причина різкого здорожчання валюти в обмінниках - у діях Нацбанку, - пише



Учора, 26 грудня, регулятор "провів аукціон з купівлі валюти з огляду на очікуваний значний продаж валюти банками за клієнтськими заявками. Враховуючи ризики надмірних коливань гривні у бік зміцнення і обмежені можливості ринку для самозбалансування, Національний банк оголосив аукціон на купівлю валюти обсягом до 1 млрд дол. США. Фактичний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку за результатами аукціону становив 230 млн дол. США. Водночас за підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком становила 700 млн дол. США, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching. Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року". Суттєве зменшення валюти на ринку й призвело до її здорожчання в обмінниках, хоча, як кажуть експерти, спрацював швидше психологічний фактор.



"Загалом від початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько 7,5 млрд дол. США, що також є рекордним значенням від 2007 року. Пропозиція валюти суттєво перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестицій в гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів", - зазначили в НБУ.



"Тривале збереження сприятливої ситуації на валютному ринку є результатом сталого поліпшення макроекономічної ситуації в Україні упродовж останніх років. Зміцнення гривні є абсолютно логічним явищем в умовах прискореного економічного зростання, стрімкого сповільнення інфляції та зниження державного боргу до ВВП. Користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк продовжує поповнювати міжнародні резерви", - сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 27 грудня, в обмінниках майже на гривню здорожчала основна валюта. Експерти кажуть, що це через дії Нацбанку, який за один день скупив на ринку 700 млн доларів.Експерти ринку кажуть, що причина різкого здорожчання валюти в обмінниках - у діях Нацбанку, - пише "ТСН". Учора, 26 грудня, регулятор "провів аукціон з купівлі валюти з огляду на очікуваний значний продаж валюти банками за клієнтськими заявками. Враховуючи ризики надмірних коливань гривні у бік зміцнення і обмежені можливості ринку для самозбалансування, Національний банк оголосив аукціон на купівлю валюти обсягом до 1 млрд дол. США. Фактичний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку за результатами аукціону становив 230 млн дол. США. Водночас за підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком становила 700 млн дол. США, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching. Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року". Суттєве зменшення валюти на ринку й призвело до її здорожчання в обмінниках, хоча, як кажуть експерти, спрацював швидше психологічний фактор."Загалом від початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько 7,5 млрд дол. США, що також є рекордним значенням від 2007 року. Пропозиція валюти суттєво перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестицій в гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів", - зазначили в НБУ."Тривале збереження сприятливої ситуації на валютному ринку є результатом сталого поліпшення макроекономічної ситуації в Україні упродовж останніх років. Зміцнення гривні є абсолютно логічним явищем в умовах прискореного економічного зростання, стрімкого сповільнення інфляції та зниження державного боргу до ВВП. Користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк продовжує поповнювати міжнародні резерви", - сказав заступник голови НБУ

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