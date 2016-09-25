Експерти пояснили, чому так раптово зріс долар за добу

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У п'ятницю, 27 грудня, в обмінниках майже на гривню здорожчала основна валюта. Експерти кажуть, що це через дії Нацбанку, який за один день скупив на ринку 700 млн доларів.
Експерти ринку кажуть, що причина різкого здорожчання валюти в обмінниках - у діях Нацбанку, - пише "ТСН".
Учора, 26 грудня, регулятор "провів аукціон з купівлі валюти з огляду на очікуваний значний продаж валюти банками за клієнтськими заявками. Враховуючи ризики надмірних коливань гривні у бік зміцнення і обмежені можливості ринку для самозбалансування, Національний банк оголосив аукціон на купівлю валюти обсягом до 1 млрд дол. США. Фактичний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку за результатами аукціону становив 230 млн дол. США. Водночас за підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком становила 700 млн дол. США, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching. Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року". Суттєве зменшення валюти на ринку й призвело до її здорожчання в обмінниках, хоча, як кажуть експерти, спрацював швидше психологічний фактор.
"Загалом від початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько 7,5 млрд дол. США, що також є рекордним значенням від 2007 року. Пропозиція валюти суттєво перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестицій в гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів", - зазначили в НБУ.
"Тривале збереження сприятливої ситуації на валютному ринку є результатом сталого поліпшення макроекономічної ситуації в Україні упродовж останніх років. Зміцнення гривні є абсолютно логічним явищем в умовах прискореного економічного зростання, стрімкого сповільнення інфляції та зниження державного боргу до ВВП. Користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк продовжує поповнювати міжнародні резерви", - сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.
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Експерти ринку кажуть, що причина різкого здорожчання валюти в обмінниках - у діях Нацбанку, - пише "ТСН".
Учора, 26 грудня, регулятор "провів аукціон з купівлі валюти з огляду на очікуваний значний продаж валюти банками за клієнтськими заявками. Враховуючи ризики надмірних коливань гривні у бік зміцнення і обмежені можливості ринку для самозбалансування, Національний банк оголосив аукціон на купівлю валюти обсягом до 1 млрд дол. США. Фактичний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку за результатами аукціону становив 230 млн дол. США. Водночас за підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком становила 700 млн дол. США, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching. Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року". Суттєве зменшення валюти на ринку й призвело до її здорожчання в обмінниках, хоча, як кажуть експерти, спрацював швидше психологічний фактор.
"Загалом від початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько 7,5 млрд дол. США, що також є рекордним значенням від 2007 року. Пропозиція валюти суттєво перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестицій в гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів", - зазначили в НБУ.
"Тривале збереження сприятливої ситуації на валютному ринку є результатом сталого поліпшення макроекономічної ситуації в Україні упродовж останніх років. Зміцнення гривні є абсолютно логічним явищем в умовах прискореного економічного зростання, стрімкого сповільнення інфляції та зниження державного боргу до ВВП. Користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк продовжує поповнювати міжнародні резерви", - сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.
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Коментарі 1
Дуже хотілося б цього «експерта» послати на.... Там йому буде зручно і комфортно. «Слуги народу» заспокоюють населення України тим, що впродовж року курс гривні посилився на 12%, а середня номінальна зарплата – на 16%. Здавалось би, що має зростати покупна спроможність. Але це питання викликає суперечки. Європейська компанія GfK, яка досліджує макроринок, показала, що у 2019 році Україна по цьому показнику опинилась на останньому місці в Європі (42-му). Середньостатистичний українець міг витратити в нинішньому році (після сплати обов’язкових платежів), лише 1830 євро. В ЄС ці витрати склали 14,7 тис. євро. В Україні відсутня передумова посилення гривні: промисловість не працює, аграрний сектор росте дуже повільно, відчутно зросла торгівля, але, на жаль, за рахунок низької якості імпортного продовольства, яким забиті прилавки українських маркетів. У 20-му році гривня різко впаде, тому що державі доведеться віддавати іноземні борги (3 млрд. дол, а їх легше віддати дорогим доларом). Однією з причин падіння гривні стане великий дефіцит бюджету, може наступити світова економічна криза і т.п. Та й у бюджеті 2020 року долар закладений 28,3 гривні. Така макроекономіка не на користь нашій деревяній валюті.
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