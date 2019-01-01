Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня
Сьогодні, 09:48
В Україні протягом доби 28 грудня та вночі 29 грудня очікується помітне погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Державна служба надзвичайних подій у Волинській області з посиланням на прогнози УкрГідрометцентру.
Зазначають, що у західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний, на Прикарпатті значний сніг (утворення снігового покриву висотою 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.
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Про це повідомляє Державна служба надзвичайних подій у Волинській області з посиланням на прогнози УкрГідрометцентру.
Зазначають, що у західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний, на Прикарпатті значний сніг (утворення снігового покриву висотою 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.
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