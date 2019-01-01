Китай передав Україні 52 одиниці спецтехніки
Сьогодні, 06:14
Державній службі з надзвичайних ситуацій передали 52 одиниці техніки в рамках реалізації проекту безоплатної допомоги уряду України від уряду Китайської Народної Республіки.
Загальна вартість допомоги становить понад 95 мільйонів юанів, - пише ZN,UA.
Сторони підписали відповідний Акт прийому-передачі проекту надання аварійно-рятувальної техніки та обладнання.
"Ми отримали такі необхідні пожежні автопідіймачі і драбини, автомобільні крани, бульдозери та автогрейдери, - сказав голова ДСНС Микола Чечоткін. - Всі вони дозволять частково замінити ту техніку, яка в більшості своїй фізично і морально застаріла. Отримана техніка буде передана в територіальні підрозділи і значно підвищить рівень їх здатності та ефективностідля аварійно-рятувальних робіт, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ".
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це вже другий спільний проект між МВС і Китаєм.
В рамках безоплатної допомоги Державної служби України з надзвичайних ситуацій передано 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки та обладнання на загальну суму понад 95 млн юанів (понад 318 мільйонів гривень, або понад 13,6 млн доларів США). Зокрема пожежні автопідіймачі і пожежні автодрабини - 16 одиниць, автомобільні крани - 16 одиниць, гусеничні бульдозери - 10 одиниць, автогрейдери - 10 одиниць.
Раніше повідомлялося про те, що піротехніки ДСНС отримали техніки для розмінування на суму 5 мільйонів гривень. Іноземні партнери передали ДСНС оперативно-піротехнічні автомобілі, захисне спорядження, металодетектори, інструменти для ручного розмінування і нетехнічного обстеження.
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Загальна вартість допомоги становить понад 95 мільйонів юанів, - пише ZN,UA.
Сторони підписали відповідний Акт прийому-передачі проекту надання аварійно-рятувальної техніки та обладнання.
"Ми отримали такі необхідні пожежні автопідіймачі і драбини, автомобільні крани, бульдозери та автогрейдери, - сказав голова ДСНС Микола Чечоткін. - Всі вони дозволять частково замінити ту техніку, яка в більшості своїй фізично і морально застаріла. Отримана техніка буде передана в територіальні підрозділи і значно підвищить рівень їх здатності та ефективностідля аварійно-рятувальних робіт, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ".
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це вже другий спільний проект між МВС і Китаєм.
В рамках безоплатної допомоги Державної служби України з надзвичайних ситуацій передано 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки та обладнання на загальну суму понад 95 млн юанів (понад 318 мільйонів гривень, або понад 13,6 млн доларів США). Зокрема пожежні автопідіймачі і пожежні автодрабини - 16 одиниць, автомобільні крани - 16 одиниць, гусеничні бульдозери - 10 одиниць, автогрейдери - 10 одиниць.
Раніше повідомлялося про те, що піротехніки ДСНС отримали техніки для розмінування на суму 5 мільйонів гривень. Іноземні партнери передали ДСНС оперативно-піротехнічні автомобілі, захисне спорядження, металодетектори, інструменти для ручного розмінування і нетехнічного обстеження.
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