Зеленський підписав закон про недоторканість народних депутатів
28 грудень, 23:34
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо недоторканності народних депутатів.
Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" № 388-IX від 18 грудня цього року, - пише "Українська правда".
Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.
"Водночас з метою забезпечення дотримання гарантій депутатської діяльності закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій", - повідомляє прес-служба президента.
Президент також підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", який парламент ухвалив 20 грудня, закон щодо продовження заходів, пов'язаних із відновленням діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" від 19 грудня та ще ряд законів.
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Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" № 388-IX від 18 грудня цього року, - пише "Українська правда".
Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.
"Водночас з метою забезпечення дотримання гарантій депутатської діяльності закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій", - повідомляє прес-служба президента.
Президент також підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", який парламент ухвалив 20 грудня, закон щодо продовження заходів, пов'язаних із відновленням діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" від 19 грудня та ще ряд законів.
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