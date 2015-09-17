Очільник «Укрзалізниці» йде у відставку

Євген Кравцов звернувся до Наглядової ради компанії з проханням припинити контракт у зв’язку з переходом на роботу в публічному державному секторі.



Про це йдеться в його зверненні з нагоди прийдешніх свят, -



«Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні Наглядової Ради щодо припинення контракту у зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене», – йдеться у зверненні.



Також голова правління «Укрзалізниці» відповів на чутки про «начебто конфлікти «Укрзалізниці» і Міністерства інфраструктури».



«Ми командні гравці з єдиною важливою метою – поліпшення стану «Укрзалізниці» та бажанням ефективного розвитку української інфраструктури. А це виключає будь-які конфлікти і залишає місце виключно конструктивним відносинам», – зазначив він у зверненні.



Кравцов також зазначив, що за останні роки трансформація «Укрзалізниці» стала однією з наймасштабніших серед державних компаній, і підкреслив, що далі залізничну компанію чекає перехід на новий рівень.



Нагадаємо, в листопаді прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив про намір змінити керівництво АТ «Укрзалізниці» через корупцію на підприємстві.



Екс-заступник міністра інфраструктури України Олександра Клітіна закликала звільнити голову «Укрзалізниці» Євгена Кравцова і держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака.



На початку грудня глава компанії Євген Кравцов звернувся до Наглядової ради підприємства з проханням розглянути питання його відставки.



20 грудня Кабінет міністрів призначив членом наглядової ради компанії колишнього народного депутата і журналіста Сергія Лещенка. Також розпорядженням були достроково припинені повноваження членів наглядової ради «Укрзалізниці» Даніеля Білака і Костянтина Марьєвіча.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова правління «Укрзалізниці»звернувся до Наглядової ради компанії з проханням припинити контракт у зв’язку з переходом на роботу в публічному державному секторі.Про це йдеться в його зверненні з нагоди прийдешніх свят, - повідомляє УНІАН.«Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні Наглядової Ради щодо припинення контракту у зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене», – йдеться у зверненні.Також голова правління «Укрзалізниці» відповів на чутки про «начебто конфлікти «Укрзалізниці» і Міністерства інфраструктури».«Ми командні гравці з єдиною важливою метою – поліпшення стану «Укрзалізниці» та бажанням ефективного розвитку української інфраструктури. А це виключає будь-які конфлікти і залишає місце виключно конструктивним відносинам», – зазначив він у зверненні.Кравцов також зазначив, що за останні роки трансформація «Укрзалізниці» стала однією з наймасштабніших серед державних компаній, і підкреслив, що далі залізничну компанію чекає перехід на новий рівень.Нагадаємо, в листопаді прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив про намір змінити керівництво АТ «Укрзалізниці» через корупцію на підприємстві.Екс-заступник міністра інфраструктури України Олександра Клітіна закликала звільнити голову «Укрзалізниці» Євгена Кравцова і держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака.На початку грудня глава компанії Євген Кравцов звернувся до Наглядової ради підприємства з проханням розглянути питання його відставки.20 грудня Кабінет міністрів призначив членом наглядової ради компанії колишнього народного депутата і журналіста Сергія Лещенка. Також розпорядженням були достроково припинені повноваження членів наглядової ради «Укрзалізниці» Даніеля Білака і Костянтина Марьєвіча.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію