У Володимирі-Волинському готували святкові столи без світла
Сьогодні, 22:16
Неприємний «подарунок» на порозі новорічної ночі отримали мешканці Володимира-Волинського та працівники місцевої філії обленерго. У місті перебої з електропостачання.
Про це 31-го грудня ввечері повідомили інтернет-видання «БУГ» читачі.
Володимирчани змушені готувати святкові столи в темряві. Як розповідають, на гарячій лінії обіцяли відновити електропостачання до 23:00.
“Устилузька та прилеглі вулиці без світла. Може з’явитися на пів хвилини і 10 хвилин немає”, – нарікають жителі Володимира-Волинського.
Відомо також, що проблеми із електропостачанням в місті з’явилися близько 13:00.
Переддень нового року для працівників володимир-волинської філії обленерго видався важким. Вони змушені усувати несправності.
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Про це 31-го грудня ввечері повідомили інтернет-видання «БУГ» читачі.
Володимирчани змушені готувати святкові столи в темряві. Як розповідають, на гарячій лінії обіцяли відновити електропостачання до 23:00.
“Устилузька та прилеглі вулиці без світла. Може з’явитися на пів хвилини і 10 хвилин немає”, – нарікають жителі Володимира-Волинського.
Відомо також, що проблеми із електропостачанням в місті з’явилися близько 13:00.
Переддень нового року для працівників володимир-волинської філії обленерго видався важким. Вони змушені усувати несправності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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