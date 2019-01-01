У Володимирі-Волинському готували святкові столи без світла





Про це 31-го грудня ввечері



Володимирчани змушені готувати святкові столи в темряві. Як розповідають, на гарячій лінії обіцяли відновити електропостачання до 23:00.



“Устилузька та прилеглі вулиці без світла. Може з’явитися на пів хвилини і 10 хвилин немає”, – нарікають жителі Володимира-Волинського.



Відомо також, що проблеми із електропостачанням в місті з’явилися близько 13:00.



Переддень нового року для працівників володимир-волинської філії обленерго видався важким. Вони змушені усувати несправності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неприємний «подарунок» на порозі новорічної ночі отримали мешканці Володимира-Волинського та працівники місцевої філії обленерго. У місті перебої з електропостачання.Про це 31-го грудня ввечері повідомили інтернет-видання «БУГ» читачі.Володимирчани змушені готувати святкові столи в темряві. Як розповідають, на гарячій лінії обіцяли відновити електропостачання до 23:00.“Устилузька та прилеглі вулиці без світла. Може з’явитися на пів хвилини і 10 хвилин немає”, – нарікають жителі Володимира-Волинського.Відомо також, що проблеми із електропостачанням в місті з’явилися близько 13:00.Переддень нового року для працівників володимир-волинської філії обленерго видався важким. Вони змушені усувати несправності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію