У луцькому парку вандали перекинули смітники і кинули лавки в канал. ФОТО

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки "похазяйнували" вандали.Про це на сторінці у фейсбуці повідомили представники департаменту муніциапльної варти Луцької міської ради.Муніципали повідомили, що про акт вандалізму їм написав Дмитро Мандзюк."Скоріше всього хулігани його здійснили цієї Новорічної ночі.Поблизу "Бригантини" було виявлено перекинуті смітники та лавки в одному з каналів парку", - йдеться у дописі.Інспектори дістали лавки з водойми та поставили на свої місця. Крім того, виявили пошкодження двох лавок - була відсутня одна ніжка та зламана дошка.Муніципали повідомили, що скоро департамент організують відеонагляд в парку, що дозволить відстежувати осіб, які псують майно.