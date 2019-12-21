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У луцькому парку вандали перекинули смітники і кинули лавки в канал. ФОТО

У луцькому парку вандали перекинули смітники і кинули лавки в канал. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки "похазяйнували" вандали.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомили представники департаменту муніциапльної варти Луцької міської ради.

Муніципали повідомили, що про акт вандалізму їм написав Дмитро Мандзюк.

"Скоріше всього хулігани його здійснили цієї Новорічної ночі.
Поблизу "Бригантини" було виявлено перекинуті смітники та лавки в одному з каналів парку", - йдеться у дописі.

Інспектори дістали лавки з водойми та поставили на свої місця. Крім того, виявили пошкодження двох лавок - була відсутня одна ніжка та зламана дошка.

Муніципали повідомили, що скоро департамент організують відеонагляд в парку, що дозволить відстежувати осіб, які псують майно.
У луцькому парку вандали перекинули смітники і кинули лавки в канал. ФОТО
У луцькому парку вандали перекинули смітники і кинули лавки в канал. ФОТО
У луцькому парку вандали перекинули смітники і кинули лавки в канал. ФОТО
У луцькому парку вандали перекинули смітники і кинули лавки в канал. ФОТО
У луцькому парку вандали перекинули смітники і кинули лавки в канал. ФОТО
У луцькому парку вандали перекинули смітники і кинули лавки в канал. ФОТО

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Теги: Луцьк, вандали
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Коментарі 2
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А чому місто терпить таке безчинство? Де так звані муніципали? Поблизу ринку ловлять порушників-водіїв, щоб покласти собі в кишеню? Чому лучани щоранку читають такі "новини": зрізані ялинки, знищені чи кинуті у воду паркові лавки, перекинуті урни зі сміттям, розбиті дорогі ліхтарі, бите скло, вкрадені з зоопарку і замучені папуги? Ще бракує вивести медведя з сплячки і привязати за яйця під головнив входом в мерію. І біля нього привязати керівників міста - теж за яйця. Очевидно, так воно і буде, бо вандалам все прощається.
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Деградація суспільства з відповідним вибором до влади пройдисвітів тягне за собою такі події.Прикро,але ми вже ввійшли в період цього хамства,нехлюйства,презирства,неповаги і повної безвідповідальності.Це дуже наглядно було продемонстровано під час новорічних свят,особливо після 12 години.Ну що ж українці,ви вибрали такий шлях.Надія була,але вона вже згасла,як бенгальський вогник...
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