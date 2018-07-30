На Волині судили прикордонника, який п’яним прийшов на роботу





Про це відомо з постанови Волинського апеляційного суду, – інформує сайт



Зазначається що інспектор прикордонної служби третьої категорії, водій відділення інспекторів прикордонної служби «Амбуків» був напідпитку під час шикування особового складу військовослужбовців строкової служби.



Все трапилося 9 листопада о 18:30 на території відділення інспекторів прикордонної служби «Амбуків». Прикордонник у суді підтвердив, що того дня вживав алкоголь. Підтвердив це і тест на алкоголь – 0,33 ‰ проміле.



Появою у п’яному вигляді він вчинив військове адміністративне правопорушення.



Інспектора визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 172-20 КУпАП.



Чоловік сплатить понад 3600 гривень штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині інспектора прикордонної служби притягнули до відповідальності за появу напідпитку на роботі.Про це відомо з постанови Волинського апеляційного суду, – інформує сайт «Княжий Град» Зазначається що інспектор прикордонної служби третьої категорії, водій відділення інспекторів прикордонної служби «Амбуків» був напідпитку під час шикування особового складу військовослужбовців строкової служби.Все трапилося 9 листопада о 18:30 на території відділення інспекторів прикордонної служби «Амбуків». Прикордонник у суді підтвердив, що того дня вживав алкоголь. Підтвердив це і тест на алкоголь – 0,33 ‰ проміле.Появою у п’яному вигляді він вчинив військове адміністративне правопорушення.Інспектора визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 172-20 КУпАП.Чоловік сплатить понад 3600 гривень штрафу.

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