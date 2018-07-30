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На Волині судили прикордонника, який п’яним прийшов на роботу

На Волині судили прикордонника, який п’яним прийшов на роботу
На Волині інспектора прикордонної служби притягнули до відповідальності за появу напідпитку на роботі.

Про це відомо з постанови Волинського апеляційного суду, – інформує сайт «Княжий Град».

Зазначається що інспектор прикордонної служби третьої категорії, водій відділення інспекторів прикордонної служби «Амбуків» був напідпитку під час шикування особового складу військовослужбовців строкової служби.

Все трапилося 9 листопада о 18:30 на території відділення інспекторів прикордонної служби «Амбуків». Прикордонник у суді підтвердив, що того дня вживав алкоголь. Підтвердив це і тест на алкоголь – 0,33 ‰ проміле.

Появою у п’яному вигляді він вчинив військове адміністративне правопорушення.

Інспектора визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 172-20 КУпАП.

Чоловік сплатить понад 3600 гривень штрафу.

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Теги: суд, прикордонник
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