На Волині судили прикордонника, який п’яним прийшов на роботу
Сьогодні, 10:17
На Волині інспектора прикордонної служби притягнули до відповідальності за появу напідпитку на роботі.
Про це відомо з постанови Волинського апеляційного суду, – інформує сайт «Княжий Град».
Зазначається що інспектор прикордонної служби третьої категорії, водій відділення інспекторів прикордонної служби «Амбуків» був напідпитку під час шикування особового складу військовослужбовців строкової служби.
Все трапилося 9 листопада о 18:30 на території відділення інспекторів прикордонної служби «Амбуків». Прикордонник у суді підтвердив, що того дня вживав алкоголь. Підтвердив це і тест на алкоголь – 0,33 ‰ проміле.
Появою у п’яному вигляді він вчинив військове адміністративне правопорушення.
Інспектора визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 172-20 КУпАП.
Чоловік сплатить понад 3600 гривень штрафу.
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Про це відомо з постанови Волинського апеляційного суду, – інформує сайт «Княжий Град».
Зазначається що інспектор прикордонної служби третьої категорії, водій відділення інспекторів прикордонної служби «Амбуків» був напідпитку під час шикування особового складу військовослужбовців строкової служби.
Все трапилося 9 листопада о 18:30 на території відділення інспекторів прикордонної служби «Амбуків». Прикордонник у суді підтвердив, що того дня вживав алкоголь. Підтвердив це і тест на алкоголь – 0,33 ‰ проміле.
Появою у п’яному вигляді він вчинив військове адміністративне правопорушення.
Інспектора визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 172-20 КУпАП.
Чоловік сплатить понад 3600 гривень штрафу.
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