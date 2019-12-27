Де на Волині не буде світла 3 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00ПП Кутас О.О.-торговий павільйонПП-Якубчук О.Є.-магазин продтоварівВідділ освіти молоді та спорту ГРДА-Мар’янівська ЗОШМар’янівська с.р.-дитячий садокМар’янівська с.р.-котельняПАТ«Волиньгаз»-ГРПКомунальний заклад ГРЦП медико-санітарної допомоги – амбулаторія, стаціонарСвято Петро-Павлівська Громада УПЦКП-церкваФК «Мар’янівка»-база, футбольна арена «Біла корова» Смт.Мар’янівка:Вул.1-го ТравняВул.Героїв МайдануВул.НезалежностіВул.СоборнаВул.Шкільна2. 09:00-17:00ФОП КовальчукМ.Я.- рем. майстерняФОП КовальчукМ.Я.- прохіднаСенкевичівська селищна рада-башняФОП Мазурик Сергій Іванович-Магазин смт. Сенкевичівка:вул. Гагаріна1. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-310 для чистки траси ПЛ 9:30-16:30 с.Заставне вул.Шевченка, 1-58Інформацію не надано1. 09:00-16:00 Ківерцівське ССТ – магазин с. Лички с.Лички вул.Жовтнева, 2-54/парні/,1-57/непарні/,2 ПЛ 0,4 кВ КТП-218 09:00-16:00 Дім молитви с.Берестяни вул.8-гоБерезня,вул. Соборності,14-64/парні/,3 ПЛ 0,4 кВ КТП-318 09:00-16:00 с. Носовичі вул. Польова,4 ПЛ 10кВ Л70-09 частково іПЛ 0,4 кВ КТП-111 09:00-16:00 ФОП Шевеля Руслана Георгієвна - магазинФОП Терещук Інна Георгіївна - стоматкабінетФОП Друкачук О.Т. - магазин "Супутник"ФОП Каймакова-Йоджіс Н.В. – магазин "Квіти"ФОП Заєць Віктор Антонович - магазин Калина"ФОП Коваленко Алла Іванівна - магазин, кафеФОП Нелипюк Леонід Дмитрович - магазин "Коніка"Ківерцівське МСТ – маг. "Олеся",магазини, універмагУправління соц.захисту населення - приміщенняФОП Кінах Святослав Аркадійович - магазинТзОВ "Євро Сервіс" - магазин "Світ канцелярії"Сахарук Сергій Андрійович - торговий кіоскФОП Красковський Б.В. - магазинФОП Мандзюк Тетяна Василівна - магазинФОП Гуцуляк Юрій Богданович - магазинТериторіальний центр соціального обслуговуванняКП "БТІ-ПЛЮС" Ківерцівської райради - приміщенняФОП Бурда Лариса Миколаївна - стоматкабінетФОП Гаврилюк Ярослав Михайлович - приміщенняТзОВ "Волиньфарм" - аптека м.Ківерцівул.Львівська, пров.Привокзльний,вул.Соборності, 16,17,18,20,22,29, 29/1,1.9:00-17:00С/Р ДоротищеПАТ" Волиньгаз "Ковельське Райвос.ДоротищеІнформацію не наданоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. 9:00-17:00м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.2. 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-103. ПЛ-0,4 кВ КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква. с.Озденіж вул.Садова4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники молитовний дім. с.Уляники вул.Лісова,5. ПЛ-0,4 кВ КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церквас.Рудня вул.Центральна, Спортивна.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі (повністю)1. ЩТП-112 л-1,2 10:00-17:00с. Смолярі вул: Польова.2. 10:00-17:00с. Нова Вижва вул: Радянська Колгоспна.1. 10:00-13:00с.м.т.Луків вул.Північна.