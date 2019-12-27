Де на Волині не буде світла 3 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ПП Кутас О.О.-торговий павільйон
ПП-Якубчук О.Є.-магазин продтоварів
Відділ освіти молоді та спорту ГРДА-Мар’янівська ЗОШ
Мар’янівська с.р.-дитячий садок
Мар’янівська с.р.-котельня
ПАТ«Волиньгаз»-ГРП
Комунальний заклад ГРЦП медико-санітарної допомоги – амбулаторія, стаціонар
Свято Петро-Павлівська Громада УПЦКП-церква
ФК «Мар’янівка»-база, футбольна арена «Біла корова» Смт.Мар’янівка:
Вул.1-го Травня
Вул.Героїв Майдану
Вул.Незалежності
Вул.Соборна
Вул.Шкільна
2. 09:00-17:00
ФОП КовальчукМ.Я.- рем. майстерня
ФОП КовальчукМ.Я.- прохідна
Сенкевичівська селищна рада-башня
ФОП Мазурик Сергій Іванович-Магазин смт. Сенкевичівка:
вул. Гагаріна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-310 для чистки траси ПЛ 9:30-16:30 с.Заставне вул.Шевченка, 1-58
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
1. 09:00-16:00 Ківерцівське ССТ – магазин с. Лички с.Лички вул.Жовтнева, 2-54/парні/,
1-57/непарні/,
2 ПЛ 0,4 кВ КТП-218 09:00-16:00 Дім молитви с.Берестяни вул.8-гоБерезня,
вул. Соборності,14-64/парні/,
3 ПЛ 0,4 кВ КТП-318 09:00-16:00 с. Носовичі вул. Польова,
4 ПЛ 10кВ Л70-09 частково і
ПЛ 0,4 кВ КТП-111 09:00-16:00 ФОП Шевеля Руслана Георгієвна - магазин
ФОП Терещук Інна Георгіївна - стоматкабінет
ФОП Друкачук О.Т. - магазин "Супутник"
ФОП Каймакова-Йоджіс Н.В. – магазин "Квіти"
ФОП Заєць Віктор Антонович - магазин Калина"
ФОП Коваленко Алла Іванівна - магазин, кафе
ФОП Нелипюк Леонід Дмитрович - магазин "Коніка"
Ківерцівське МСТ – маг. "Олеся",магазини, універмаг
Управління соц.захисту населення - приміщення
ФОП Кінах Святослав Аркадійович - магазин
ТзОВ "Євро Сервіс" - магазин "Світ канцелярії"
Сахарук Сергій Андрійович - торговий кіоск
ФОП Красковський Б.В. - магазин
ФОП Мандзюк Тетяна Василівна - магазин
ФОП Гуцуляк Юрій Богданович - магазин
Територіальний центр соціального обслуговування
КП "БТІ-ПЛЮС" Ківерцівської райради - приміщення
ФОП Бурда Лариса Миколаївна - стоматкабінет
ФОП Гаврилюк Ярослав Михайлович - приміщення
ТзОВ "Волиньфарм" - аптека м.Ківерці
вул.Львівська, пров.Привокзльний,
вул.Соборності, 16,17,18,20,22,29, 29/1,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
С/Р Доротище
ПАТ" Волиньгаз "
Ковельське Райво
с.Доротище
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.
2. 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква. с.Озденіж вул.Садова
4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники молитовний дім. с.Уляники вул.Лісова,
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква
с.Рудня вул.Центральна, Спортивна.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі (повністю)
Старовижівський район
1. ЩТП-112 л-1,2 10:00-17:00
с. Смолярі вул: Польова.
2. 10:00-17:00
с. Нова Вижва вул: Радянська Колгоспна.
Турійський район
1. 10:00-13:00
с.м.т.Луків вул.Північна.
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Горохівський район
1. 09:00-17:00
ПП Кутас О.О.-торговий павільйон
ПП-Якубчук О.Є.-магазин продтоварів
Відділ освіти молоді та спорту ГРДА-Мар’янівська ЗОШ
Мар’янівська с.р.-дитячий садок
Мар’янівська с.р.-котельня
ПАТ«Волиньгаз»-ГРП
Комунальний заклад ГРЦП медико-санітарної допомоги – амбулаторія, стаціонар
Свято Петро-Павлівська Громада УПЦКП-церква
ФК «Мар’янівка»-база, футбольна арена «Біла корова» Смт.Мар’янівка:
Вул.1-го Травня
Вул.Героїв Майдану
Вул.Незалежності
Вул.Соборна
Вул.Шкільна
2. 09:00-17:00
ФОП КовальчукМ.Я.- рем. майстерня
ФОП КовальчукМ.Я.- прохідна
Сенкевичівська селищна рада-башня
ФОП Мазурик Сергій Іванович-Магазин смт. Сенкевичівка:
вул. Гагаріна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-310 для чистки траси ПЛ 9:30-16:30 с.Заставне вул.Шевченка, 1-58
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
1. 09:00-16:00 Ківерцівське ССТ – магазин с. Лички с.Лички вул.Жовтнева, 2-54/парні/,
1-57/непарні/,
2 ПЛ 0,4 кВ КТП-218 09:00-16:00 Дім молитви с.Берестяни вул.8-гоБерезня,
вул. Соборності,14-64/парні/,
3 ПЛ 0,4 кВ КТП-318 09:00-16:00 с. Носовичі вул. Польова,
4 ПЛ 10кВ Л70-09 частково і
ПЛ 0,4 кВ КТП-111 09:00-16:00 ФОП Шевеля Руслана Георгієвна - магазин
ФОП Терещук Інна Георгіївна - стоматкабінет
ФОП Друкачук О.Т. - магазин "Супутник"
ФОП Каймакова-Йоджіс Н.В. – магазин "Квіти"
ФОП Заєць Віктор Антонович - магазин Калина"
ФОП Коваленко Алла Іванівна - магазин, кафе
ФОП Нелипюк Леонід Дмитрович - магазин "Коніка"
Ківерцівське МСТ – маг. "Олеся",магазини, універмаг
Управління соц.захисту населення - приміщення
ФОП Кінах Святослав Аркадійович - магазин
ТзОВ "Євро Сервіс" - магазин "Світ канцелярії"
Сахарук Сергій Андрійович - торговий кіоск
ФОП Красковський Б.В. - магазин
ФОП Мандзюк Тетяна Василівна - магазин
ФОП Гуцуляк Юрій Богданович - магазин
Територіальний центр соціального обслуговування
КП "БТІ-ПЛЮС" Ківерцівської райради - приміщення
ФОП Бурда Лариса Миколаївна - стоматкабінет
ФОП Гаврилюк Ярослав Михайлович - приміщення
ТзОВ "Волиньфарм" - аптека м.Ківерці
вул.Львівська, пров.Привокзльний,
вул.Соборності, 16,17,18,20,22,29, 29/1,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
С/Р Доротище
ПАТ" Волиньгаз "
Ковельське Райво
с.Доротище
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.
2. 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква. с.Озденіж вул.Садова
4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники молитовний дім. с.Уляники вул.Лісова,
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква
с.Рудня вул.Центральна, Спортивна.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі (повністю)
Старовижівський район
1. ЩТП-112 л-1,2 10:00-17:00
с. Смолярі вул: Польова.
2. 10:00-17:00
с. Нова Вижва вул: Радянська Колгоспна.
Турійський район
1. 10:00-13:00
с.м.т.Луків вул.Північна.
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