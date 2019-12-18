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Покарали пенсіонера, який п'яним «замінував» у Луцьку філію банку

Покарали пенсіонера, який п'яним «замінував» у Луцьку філію банку
Судили пенсіонера, який повідомив неправдиву інформацію про підготовку вибуху у одній із філій "Ощадбанку" в Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, удень 22 жовтня 2018 року нетверезий чоловік зателефонував у контакт-центру фінансової установи, клієнтом якої був, та сказав, що заклав гранату у банкомат.

Задля ліквідації можливої загрози вибуху й евакуації працівників та клієнтів банку було залучено працівників поліції, Державної служби із надзвичайних ситуацій, особовий склад вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.

На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів ні в банку, ні поблизу не виявили. Інформація про підготовку вибуху не підтвердилась.

Особу "мінера" встановили одразу.

Визнавши чоловіка винним у вчиненні цього злочину, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, мінування, суд
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