Покарали пенсіонера, який п'яним «замінував» у Луцьку філію банку
Сьогодні, 16:55
Судили пенсіонера, який повідомив неправдиву інформацію про підготовку вибуху у одній із філій "Ощадбанку" в Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, удень 22 жовтня 2018 року нетверезий чоловік зателефонував у контакт-центру фінансової установи, клієнтом якої був, та сказав, що заклав гранату у банкомат.
Задля ліквідації можливої загрози вибуху й евакуації працівників та клієнтів банку було залучено працівників поліції, Державної служби із надзвичайних ситуацій, особовий склад вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.
На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів ні в банку, ні поблизу не виявили. Інформація про підготовку вибуху не підтвердилась.
Особу "мінера" встановили одразу.
Визнавши чоловіка винним у вчиненні цього злочину, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, удень 22 жовтня 2018 року нетверезий чоловік зателефонував у контакт-центру фінансової установи, клієнтом якої був, та сказав, що заклав гранату у банкомат.
Задля ліквідації можливої загрози вибуху й евакуації працівників та клієнтів банку було залучено працівників поліції, Державної служби із надзвичайних ситуацій, особовий склад вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.
На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів ні в банку, ні поблизу не виявили. Інформація про підготовку вибуху не підтвердилась.
Особу "мінера" встановили одразу.
Визнавши чоловіка винним у вчиненні цього злочину, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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