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Через контрольні пункти в'їзду-виїзду в зоні проведення АТО за добу пройшло більше 22 тисяч людей

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду в зоні проведення АТО за добу пройшло більше 22 тисяч людей
За минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 22,1 тисячі осіб та 2,8 тисячі транспортних засобів.

Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби України.

Через «Майорське» пройшло 5505 осіб та 685 транспортних засобів;

У «Мар’їнці» пропустили 4810 осіб та 870 транспортних засобів;

У «Новотроїцькому» – 4385 осіб та 960 транспортних засобів;

«Гнутове» перетнуло 1270 осіб та 310 транспортних засобів;

«Станицю Луганську» – 6170 осіб.

Сьогодні зранку, 3 січня, в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 15/30; «Мар’їнка» – 0/60; «Новотроїцьке» – 20/20; «Гнутове» – 10/0.

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Теги: Україна, АТО, окуповані території, КПВВ
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