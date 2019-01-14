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Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО

Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності на 6-му поверсі горіла квартира. Проте для гасіння пожежі рятувальникам довелось розбирати приміщення від згорілих речей.

Про це пишуть "Волинські Новини".

У квартирі на проспекті Соборності, з якої врятували жінку, були гори мотлоху аж до стелі.

Через захаращення макулатурою та іншим сміттям у помешканні була висока температура, яка заважала рятувальникам.

Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО
Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО
Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО
Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО
Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, сміття
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