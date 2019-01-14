Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО

на проспекті Соборності на 6-му поверсі горіла квартира. Проте для гасіння пожежі рятувальникам довелось розбирати приміщення від згорілих речей.



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У квартирі на проспекті Соборності, з якої врятували жінку, були гори мотлоху аж до стелі.



Через захаращення макулатурою та іншим сміттям у помешканні була висока температура, яка заважала рятувальникам.





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