Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:09
У Луцьку на проспекті Соборності на 6-му поверсі горіла квартира. Проте для гасіння пожежі рятувальникам довелось розбирати приміщення від згорілих речей.
Про це пишуть "Волинські Новини".
У квартирі на проспекті Соборності, з якої врятували жінку, були гори мотлоху аж до стелі.
Через захаращення макулатурою та іншим сміттям у помешканні була висока температура, яка заважала рятувальникам.
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Про це пишуть "Волинські Новини".
У квартирі на проспекті Соборності, з якої врятували жінку, були гори мотлоху аж до стелі.
Через захаращення макулатурою та іншим сміттям у помешканні була висока температура, яка заважала рятувальникам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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