На Волині хочуть незаконно реконструювати вулицю за 9 мільйонів

Працівники прокуратури наполягають на визнанні недійсним укладеного із порушеннями Закону договору про проведення реконструкції вулиці в Ковелі.На реконструкцію витратили 9 мільйонів гривень бюджетних коштів, - повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.Так, ковельські прокурори звернулися до Господарського судуобласті з позовом, аби визнати недійсними результати переговорної процедури та договір про проведення робіт із реконструкції вулиці, укладений із порушенням вимог Закону України "Про публічні закупівлі".Один із розпорядників бюджетних коштів Ковельської міської ради ухвалив рішення про укладення договору про реконструкції вулиці з місцевим підприємством. При цьому, не проводилися відкриті торги, як зобов’язує Закон.Працівники прокуратури встановили, що загальна вартість додаткових робіт за договором склала понад 99% (відповідно до Закону могла складати до 50%) від суми первинного договору, а сам первинний договір, про який зазначав замовник, розірвано. Отже, розпорядник бюджетних коштів за наявності підстав для проведення відкритих торгів, де тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи, неправомірно застосував переговорну процедуру закупівлі.У прокуратурі вважають, що при реконструкції вулиці порушили основні принципи здійснення закупівель, визначені у Законі – принципи максимальної економії та ефективності, добросовісної конкуренції та недискримінації учасників – й обмежено права інших потенційних учасників закупівлі.Тому, у суді прокурори наполягатимуть на визнанні недійснимирезультатів переговорної процедури та договору про проведення робіт, укладеного із порушенням вимог Закону.