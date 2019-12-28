Актору серіалу «Свати» дозволили в`їзд в Україну

Федору Добронравову.



Про це повідомляють



Заборону на в'їзд на територію України скасували в червні 2019 року у зв'язку з рішенням суду, який визнав незаконною заборону СБУ на в'їзд Добронравову в Україну на 3 роки.



Як відомо, Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним зняття заборони з серіалу "Свати" і дозвіл в'їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову.



Російський актор з "Сватів" виступив в окупованому Криму після скасування заборони на в'їзд в Україну. 8 квітня там показали заплановану раніше виставу "Пастка для чоловіка", де Добронравов зіграв одну з ролей. Потім, 10 квітня, Добронравов грав у цій виставі в "Музичному театрі Криму" в Севастополі.



У жовтні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну на 3 роки російському акторові Добронравову, а Держкіно заборонило показ серіалу "Свати".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд на територію України російському акторовіПро це повідомляють Українські новини, посилаючись на відповідь СБУ на інформаційний запит.Заборону на в'їзд на територію України скасували в червні 2019 року у зв'язку з рішенням суду, який визнав незаконною заборону СБУ на в'їзд Добронравову в Україну на 3 роки.Як відомо, Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним зняття заборони з серіалу "Свати" і дозвіл в'їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову.Російський актор з "Сватів" виступив в окупованому Криму після скасування заборони на в'їзд в Україну. 8 квітня там показали заплановану раніше виставу "Пастка для чоловіка", де Добронравов зіграв одну з ролей. Потім, 10 квітня, Добронравов грав у цій виставі в "Музичному театрі Криму" в Севастополі.У жовтні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну на 3 роки російському акторові Добронравову, а Держкіно заборонило показ серіалу "Свати".

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