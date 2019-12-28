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Актору серіалу «Свати» дозволили в`їзд в Україну

Актору серіалу «Свати» дозволили в`їзд в Україну
Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд на територію України російському акторові Федору Добронравову.

Про це повідомляють Українські новини, посилаючись на відповідь СБУ на інформаційний запит.

Заборону на в'їзд на територію України скасували в червні 2019 року у зв'язку з рішенням суду, який визнав незаконною заборону СБУ на в'їзд Добронравову в Україну на 3 роки.

Як відомо, Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним зняття заборони з серіалу "Свати" і дозвіл в'їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову.

Російський актор з "Сватів" виступив в окупованому Криму після скасування заборони на в'їзд в Україну. 8 квітня там показали заплановану раніше виставу "Пастка для чоловіка", де Добронравов зіграв одну з ролей. Потім, 10 квітня, Добронравов грав у цій виставі в "Музичному театрі Криму" в Севастополі.

У жовтні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну на 3 роки російському акторові Добронравову, а Держкіно заборонило показ серіалу "Свати".

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Теги: СБУ, Федір Добронравов, заборона
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