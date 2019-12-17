Зі штовханиною і матюками: у Старому місті в Луцьку знову незаконно копали траншею

У Луцьку біля будинку на вулиці Данила Галицького, 22, що у Старому місті, знову з порушенням копали траншею.Про це начальник відділу охорони культурної спадщининаписав на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, 2 січня Котис повідомляв про те, що Старому місті намагалися прокласти каналізацію без археологічного нагляду. ТодіПосадовець додав, що сьогодні, 4 січня, на місці незаконних робіт було більш гаряче."Цього разу зі штовханиною, матюками і чіткою вказівкою кому куди іти. Копачі, роботи яких були зупинені позавчора, знову продовжили копати. Коли я прибув на місце, вже було викопано до 20 метрів траншеї. Роботи знову зупинилися. В результаті яму, яку хлопці копали 2-3 години, їм же довелося і засипати, так і не завершивши задуманого... Аналогічно, як позавчора, 2 січня", - написав Котис.На місце події викликали поліцію."Результат: траншея засипана, знайшов трохи кераміки, копачі звернуться 8 січня в заповідник щодо продовження робіт з наглядом", - йдеться у дописі.