Зі штовханиною і матюками: у Старому місті в Луцьку знову незаконно копали траншею
Сьогодні, 17:15
У Луцьку біля будинку на вулиці Данила Галицького, 22, що у Старому місті, знову з порушенням копали траншею.
Про це начальник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис написав на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 2 січня Котис повідомляв про те, що Старому місті намагалися прокласти каналізацію без археологічного нагляду. Тоді спробу вдалося зупинити.
Посадовець додав, що сьогодні, 4 січня, на місці незаконних робіт було більш гаряче.
"Цього разу зі штовханиною, матюками і чіткою вказівкою кому куди іти. Копачі, роботи яких були зупинені позавчора, знову продовжили копати. Коли я прибув на місце, вже було викопано до 20 метрів траншеї. Роботи знову зупинилися. В результаті яму, яку хлопці копали 2-3 години, їм же довелося і засипати, так і не завершивши задуманого... Аналогічно, як позавчора, 2 січня", - написав Котис.
На місце події викликали поліцію.
"Результат: траншея засипана, знайшов трохи кераміки, копачі звернуться 8 січня в заповідник щодо продовження робіт з наглядом", - йдеться у дописі.
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Про це начальник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис написав на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 2 січня Котис повідомляв про те, що Старому місті намагалися прокласти каналізацію без археологічного нагляду. Тоді спробу вдалося зупинити.
Посадовець додав, що сьогодні, 4 січня, на місці незаконних робіт було більш гаряче.
"Цього разу зі штовханиною, матюками і чіткою вказівкою кому куди іти. Копачі, роботи яких були зупинені позавчора, знову продовжили копати. Коли я прибув на місце, вже було викопано до 20 метрів траншеї. Роботи знову зупинилися. В результаті яму, яку хлопці копали 2-3 години, їм же довелося і засипати, так і не завершивши задуманого... Аналогічно, як позавчора, 2 січня", - написав Котис.
На місце події викликали поліцію.
"Результат: траншея засипана, знайшов трохи кераміки, копачі звернуться 8 січня в заповідник щодо продовження робіт з наглядом", - йдеться у дописі.
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