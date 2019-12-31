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На Волині відкриють ще один паломницький центр

На Волині відкриють ще один паломницький центр
На території, яка знаходиться в підпорядкуванні Володимир-Волинської єпархії ПЦУ, з`явиться паломницький центр.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії.

8-го січня 2020 року, у кафедральному соборі Різдва Христового міста Володимир-Волинського відбудеться урочиста архієрейська Літургія з нагоди храмового свята.

В ній візьмуть участь запрошені архієреї та духовенство ПЦУ. Богослужіння розпочнеться о 9:00.

По завершені літургії відбудеться презентація єпархіального паломницького центру "Апостол>". Паломницький центр займатиметься організацією поїздок вірян в церкви та монастирі.

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Теги: Володимир-Волинський, ПЦУ
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