На Волині відкриють ще один паломницький центр





Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії.



8-го січня 2020 року, у кафедральному соборі Різдва Христового міста Володимир-Волинського відбудеться урочиста архієрейська Літургія з нагоди храмового свята.



В ній візьмуть участь запрошені архієреї та духовенство ПЦУ. Богослужіння розпочнеться о 9:00.



По завершені літургії відбудеться презентація єпархіального паломницького центру "Апостол>". Паломницький центр займатиметься організацією поїздок вірян в церкви та монастирі.

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