На Волині відкриють ще один паломницький центр
Сьогодні, 02:14
На території, яка знаходиться в підпорядкуванні Володимир-Волинської єпархії ПЦУ, з`явиться паломницький центр.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії.
8-го січня 2020 року, у кафедральному соборі Різдва Христового міста Володимир-Волинського відбудеться урочиста архієрейська Літургія з нагоди храмового свята.
В ній візьмуть участь запрошені архієреї та духовенство ПЦУ. Богослужіння розпочнеться о 9:00.
По завершені літургії відбудеться презентація єпархіального паломницького центру "Апостол>". Паломницький центр займатиметься організацією поїздок вірян в церкви та монастирі.
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії.
8-го січня 2020 року, у кафедральному соборі Різдва Христового міста Володимир-Волинського відбудеться урочиста архієрейська Літургія з нагоди храмового свята.
В ній візьмуть участь запрошені архієреї та духовенство ПЦУ. Богослужіння розпочнеться о 9:00.
По завершені літургії відбудеться презентація єпархіального паломницького центру "Апостол>". Паломницький центр займатиметься організацією поїздок вірян в церкви та монастирі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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