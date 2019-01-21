На Волині гілка переламала чоловіку хребці





Житель села Привітне Локачинського району скаржився на біль у хребті, - пише



За словами 52-річного чоловіка, йому на голову впала гілкаю



Лікарі дагностували у пацієнта закриті переломи хребців хребта і забої голови.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік потрапив до лікарні з переломами хребців.Житель села Привітне Локачинського району скаржився на біль у хребті, - пише "Волинь-нова" За словами 52-річного чоловіка, йому на голову впала гілкаюЛікарі дагностували у пацієнта закриті переломи хребців хребта і забої голови.

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