На Волині гілка переламала чоловіку хребці
Сьогодні, 22:17
На Волині чоловік потрапив до лікарні з переломами хребців.
Житель села Привітне Локачинського району скаржився на біль у хребті, - пише "Волинь-нова".
За словами 52-річного чоловіка, йому на голову впала гілкаю
Лікарі дагностували у пацієнта закриті переломи хребців хребта і забої голови.
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Житель села Привітне Локачинського району скаржився на біль у хребті, - пише "Волинь-нова".
За словами 52-річного чоловіка, йому на голову впала гілкаю
Лікарі дагностували у пацієнта закриті переломи хребців хребта і забої голови.
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