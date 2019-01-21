вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині гілка переламала чоловіку хребці

На Волині гілка переламала чоловіку хребці
На Волині чоловік потрапив до лікарні з переломами хребців.

Житель села Привітне Локачинського району скаржився на біль у хребті, - пише "Волинь-нова".

За словами 52-річного чоловіка, йому на голову впала гілкаю

Лікарі дагностували у пацієнта закриті переломи хребців хребта і забої голови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Локачі, Привітне, перелом, лікарня, Горохів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сім'я Разумовських Сім'я
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Волині гілка переламала чоловіку хребці
Сьогодні, 22:17
У Луцьку відновили подачу тепла у один із будинків
Сьогодні, 21:27
Волинянина підозрюють у жорстокому вбивстві двох дівчат. ФОТО 18+
Сьогодні, 21:05
У Луцьку відбудеться конкурс-фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!»
Сьогодні, 20:36
У Локачинську лікарню планують купити принтер за майже 100 тисяч
Сьогодні, 19:55
Схожі новини
У Локачинську лікарню планують купити принтер за майже 100 тисяч У Локачинську лікарню планують купити принтер за майже 100 тисяч
Сьогодні, 19:55
На Волині молодик напився до алкогольної коми На Волині молодик напився до алкогольної коми
21 січень, 2019, 08:25
У волинській лікарні відкрили оновлене терапевтичне відділення У волинській лікарні відкрили оновлене терапевтичне відділення
18 січень, 2019, 16:30
У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО У Луцьку влаштували урочисті проводи Івана Сидора. ФОТО
20 грудень, 2019, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині гілка переламала чоловіку хребці
Сьогодні, 22:17
 0
У Луцьку відновили подачу тепла у один із будинків
Сьогодні, 21:27
 0
Волинянина підозрюють у жорстокому вбивстві двох дівчат. ФОТО 18+
Сьогодні, 21:05
 0
У Луцьку відбудеться конкурс-фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!»
Сьогодні, 20:36
 0
У Локачинську лікарню планують купити принтер за майже 100 тисяч
Сьогодні, 19:55
 0
Медіа
відео
1/8