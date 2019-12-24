На кордоні з Росією хочуть встановити пам`ятник Степану Бандері
Сьогодні, 07:36
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував встановити в пам'ятник Степану Бандері на кордоні з РФ.
Про це повідомляє УНН.
"Мені важливо під яким пам’ятником зустрічатись! Тому порадившись з мером Конотопа Артемом Семеніхіним встановим там пам'ятник Бандері!" - написав Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, це буде найсхідніший пам'ятник в Україні Бандері, ще й під Московським кордоном.
"Про механізм виготовлення згодом! Нам треба буде його подарувати! Хто підтримує пишіть в приват!" - зазначив він.
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Про це повідомляє УНН.
"Мені важливо під яким пам’ятником зустрічатись! Тому порадившись з мером Конотопа Артемом Семеніхіним встановим там пам'ятник Бандері!" - написав Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, це буде найсхідніший пам'ятник в Україні Бандері, ще й під Московським кордоном.
"Про механізм виготовлення згодом! Нам треба буде його подарувати! Хто підтримує пишіть в приват!" - зазначив він.
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