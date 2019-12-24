На кордоні з Росією хочуть встановити пам`ятник Степану Бандері

Міський голова Івано-Франківськазапропонував встановити в пам'ятник Степану Бандері на кордоні з РФ.Про це повідомляє УНН."Мені важливо під яким пам’ятником зустрічатись! Тому порадившись з мером Конотопавстановим там пам'ятник Бандері!" - написав Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, це буде найсхідніший пам'ятник в Україні Бандері, ще й під Московським кордоном."Про механізм виготовлення згодом! Нам треба буде його подарувати! Хто підтримує пишіть в приват!" - зазначив він.