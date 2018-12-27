На Волині п’яний водій вилетів на узбіччя і перекинув автівку

В Іваничівському районі біля дороги сполученням Іваничі-Павлівка у лісі люди побачили перевернутий автомобіль.Автомобіль Opel Zafira знайшли 3 січня о 22:50 біля селища Іваничі, - повідомили у Іваничівському відділенні поліції.Поліцейські встановили, що житель села Луковичі, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, рухаючись на автомобілі у сторону села Павлівка, не впорався із керуванням та допустив з`їзд автомобіля на ліве узбіччя, після чого автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався.У діях водія вбачаються ознаки адміністривного правопорушення передбаченого ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 ( керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного , наркотичного чи іншого сп`яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.