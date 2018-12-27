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На Волині п’яний водій вилетів на узбіччя і перекинув автівку

На Волині п’яний водій вилетів на узбіччя і перекинув автівку
В Іваничівському районі біля дороги сполученням Іваничі-Павлівка у лісі люди побачили перевернутий автомобіль.

Автомобіль Opel Zafira знайшли 3 січня о 22:50 біля селища Іваничі, - повідомили у Іваничівському відділенні поліції.

Поліцейські встановили, що житель села Луковичі, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, рухаючись на автомобілі у сторону села Павлівка, не впорався із керуванням та допустив з`їзд автомобіля на ліве узбіччя, після чого автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався.

У діях водія вбачаються ознаки адміністривного правопорушення передбаченого ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 ( керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного , наркотичного чи іншого сп`яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Теги: Волинь, Іваничі, ДТП
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