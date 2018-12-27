На Волині п’яний водій вилетів на узбіччя і перекинув автівку
Сьогодні, 11:03
В Іваничівському районі біля дороги сполученням Іваничі-Павлівка у лісі люди побачили перевернутий автомобіль.
Автомобіль Opel Zafira знайшли 3 січня о 22:50 біля селища Іваничі, - повідомили у Іваничівському відділенні поліції.
Поліцейські встановили, що житель села Луковичі, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, рухаючись на автомобілі у сторону села Павлівка, не впорався із керуванням та допустив з`їзд автомобіля на ліве узбіччя, після чого автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався.
У діях водія вбачаються ознаки адміністривного правопорушення передбаченого ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 ( керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного , наркотичного чи іншого сп`яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автомобіль Opel Zafira знайшли 3 січня о 22:50 біля селища Іваничі, - повідомили у Іваничівському відділенні поліції.
Поліцейські встановили, що житель села Луковичі, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, рухаючись на автомобілі у сторону села Павлівка, не впорався із керуванням та допустив з`їзд автомобіля на ліве узбіччя, після чого автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався.
У діях водія вбачаються ознаки адміністривного правопорушення передбаченого ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 ( керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного , наркотичного чи іншого сп`яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
«Укрзалізниця» уклала договір про придбання 40 локомотивів
Сьогодні, 12:03
Поліція спіймала підозрюваних у жорстокому вбивстві дівчат: ймовірно, серед затриманих - волинянин
Сьогодні, 11:14
На Волині п’яний водій вилетів на узбіччя і перекинув автівку
Сьогодні, 11:03
Волинянин травмувався в Карпатах під час катання на лижах
Сьогодні, 10:22
Медіа