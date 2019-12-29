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На Волині винним у ДТП, внаслідок якого померла дитина, визнали водія підводи

На Волині винним у ДТП, внаслідок якого померла дитина, визнали водія підводи
У Ківерцівському районі водій гужового возу став винуватцем ДТП, внаслідок якої померла дитина, яка була пасажиром «Тойоти Лендкрузер».

Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на вирок Рожищенського районного суду Волинської області.

Під час суду встановили, що 13 березня минулого року близько 19 години обвинувачений рухався в темну пору доби на гужовому возі запряженому двома кіньми та без увімкнених ліхтарів на вулиці Шкільній у селі Сокиричі Ківерцівського району,

Так, водій возу не зреагував на зміну дорожньої обстановки та, виїжджаючи з другорядної дороги на головну автодорогу «Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-КПП Дольськ», створив небезпеку для іншого учасника дорожнього руху – водія автомобіля марки «Тойота Лендкрузер», який рухався в напрямку Маневичів, де допустив зіткнення на смузі руху автомобіля.

Внаслідок ДТП пасажир «Тойоти» отримав численні травми, які спричинили його смерть.

Відзначимо, що обвинувачений свою вину визнав, розкаявся та просив суворо не карати.

Відтак, суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.

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Теги: Волинь, суд
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