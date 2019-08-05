На Волині покарали іноземця, який незаконно зрубав сосни та ялинки





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що з 14 по 17 грудня обвинувачений, який є громадянином Азербайджанської Республіки, перебуваючи на ділянці лісового масиву Підрізького лісництва, що перебуває у користуванні потерпілого юридичної особи – Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур», незаконно зрізав 51 сироростуче дерево породи ялина звичайна довжиною 2-3 метри та 13 сироростучих дерев породи сосна звичайна довжиною 2-2, 5 метри.



Своїми діями обвинувачений заподіяв шкоди на 31 тисячу 896 тисяч гривень.



Зазначають, що обвинувачений визнав свою вину, наголосивши, що шкодує про вчинене. Збитки він повністю відшкодував.



Суд призначив йому покарання у виді штрафу 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадянина, що становить 17 тисяч гривень.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В лісництві на Волині громадянин Азербайджану зрізав 64 дерева, серед яких - ялини та сосни, завдавши збитків на майже 32 тисячі гривень. Натомість за свій злочин він заплатить штраф 17 тисяч гривень.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть "Волинські Новини". Під час суду встановили, що з 14 по 17 грудня обвинувачений, який є громадянином Азербайджанської Республіки, перебуваючи на ділянці лісового масиву Підрізького лісництва, що перебуває у користуванні потерпілого юридичної особи – Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур», незаконно зрізав 51 сироростуче дерево породи ялина звичайна довжиною 2-3 метри та 13 сироростучих дерев породи сосна звичайна довжиною 2-2, 5 метри.Своїми діями обвинувачений заподіяв шкоди на 31 тисячу 896 тисяч гривень.Зазначають, що обвинувачений визнав свою вину, наголосивши, що шкодує про вчинене. Збитки він повністю відшкодував.Суд призначив йому покарання у виді штрафу 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадянина, що становить 17 тисяч гривень.

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