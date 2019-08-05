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На Волині покарали іноземця, який незаконно зрубав сосни та ялинки

На Волині покарали іноземця, який незаконно зрубав сосни та ялинки
В лісництві на Волині громадянин Азербайджану зрізав 64 дерева, серед яких - ялини та сосни, завдавши збитків на майже 32 тисячі гривень. Натомість за свій злочин він заплатить штраф 17 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть "Волинські Новини".

Під час суду встановили, що з 14 по 17 грудня обвинувачений, який є громадянином Азербайджанської Республіки, перебуваючи на ділянці лісового масиву Підрізького лісництва, що перебуває у користуванні потерпілого юридичної особи – Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур», незаконно зрізав 51 сироростуче дерево породи ялина звичайна довжиною 2-3 метри та 13 сироростучих дерев породи сосна звичайна довжиною 2-2, 5 метри.

Своїми діями обвинувачений заподіяв шкоди на 31 тисячу 896 тисяч гривень.

Зазначають, що обвинувачений визнав свою вину, наголосивши, що шкодує про вчинене. Збитки він повністю відшкодував.

Суд призначив йому покарання у виді штрафу 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадянина, що становить 17 тисяч гривень.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, ухвала, азербайджанець, зрубані дерева
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