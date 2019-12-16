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У Володимирі під час пожежі загинула пенсіонерка

У Володимирі під час пожежі загинула пенсіонерка
Близько 11-ї години 6-го січня на вулиці Івана Багряного у Володимирі-Волинському працювали рятувальники.

Пожежа трапилася у житловому будинку, де проживала жінка літнього віку. В результаті спалаху пенсіонерка загинула, - пише "Буг".

Вогонь не завдав значних пошкоджень будівлі: знищено меблі, речі домашнього вжитку. Що стало причиною пожежі – поки не відомо.

Нагадаємо, рятувальники повідомляють, що осінньо-зимовий період – це час посиленої уваги, проте попри постійні застереження, щодня на території області виникають пожежі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Володимир, пожежа, смерть
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