У Володимирі під час пожежі загинула пенсіонерка
Сьогодні, 12:38
Близько 11-ї години 6-го січня на вулиці Івана Багряного у Володимирі-Волинському працювали рятувальники.
Пожежа трапилася у житловому будинку, де проживала жінка літнього віку. В результаті спалаху пенсіонерка загинула, - пише "Буг".
Вогонь не завдав значних пошкоджень будівлі: знищено меблі, речі домашнього вжитку. Що стало причиною пожежі – поки не відомо.
Нагадаємо, рятувальники повідомляють, що осінньо-зимовий період – це час посиленої уваги, проте попри постійні застереження, щодня на території області виникають пожежі.
Головне фото - ілюстративне.
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Пожежа трапилася у житловому будинку, де проживала жінка літнього віку. В результаті спалаху пенсіонерка загинула, - пише "Буг".
Вогонь не завдав значних пошкоджень будівлі: знищено меблі, речі домашнього вжитку. Що стало причиною пожежі – поки не відомо.
Нагадаємо, рятувальники повідомляють, що осінньо-зимовий період – це час посиленої уваги, проте попри постійні застереження, щодня на території області виникають пожежі.
Головне фото - ілюстративне.
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