У Володимирі під час пожежі загинула пенсіонерка





Пожежа трапилася у житловому будинку, де проживала жінка літнього віку. В результаті спалаху пенсіонерка загинула, - пише



Вогонь не завдав значних пошкоджень будівлі: знищено меблі, речі домашнього вжитку. Що стало причиною пожежі – поки не відомо.



Нагадаємо, рятувальники повідомляють, що осінньо-зимовий період – це час посиленої уваги, проте попри постійні застереження, щодня на території області виникають пожежі.



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