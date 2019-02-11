На трасі «Київ-Чоп» в аварії загинув лучанин. ФОТО
Сьогодні, 13:35
На трасі Київ-Чоп біля села Тухолька на Сколівщині не розминулась вантажівка "ДАФ" і автомобілі Ford та Volkswagen.
Автопригода сталася вчора, 6 січня, близько 16 години, - повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, водій вантажівки, 30-річний мешканець Бродівщини, виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у автомобіль Ford, яким керував 68-річний лучанин. Після цього "ДАФ" зіткнувся і з автівкою Volkswagen, за кермом якої перебував 50-річний мешканець Одещини.
Унаслідок автопригоди загинув водій Ford, чоловік отримав травми, не сумісні з життям та помер у кареті "швидкої".
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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Автопригода сталася вчора, 6 січня, близько 16 години, - повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, водій вантажівки, 30-річний мешканець Бродівщини, виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у автомобіль Ford, яким керував 68-річний лучанин. Після цього "ДАФ" зіткнувся і з автівкою Volkswagen, за кермом якої перебував 50-річний мешканець Одещини.
Унаслідок автопригоди загинув водій Ford, чоловік отримав травми, не сумісні з життям та помер у кареті "швидкої".
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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