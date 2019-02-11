На трасі «Київ-Чоп» в аварії загинув лучанин. ФОТО

На трасі Київ-Чоп біля села Тухолька на Сколівщині не розминулась вантажівка "ДАФ" і автомобілі Ford та Volkswagen.Автопригода сталася вчора, 6 січня, близько 16 години, - повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.Так, водій вантажівки, 30-річний мешканець Бродівщини, виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у автомобіль Ford, яким керував 68-річний лучанин. Після цього "ДАФ" зіткнувся і з автівкою Volkswagen, за кермом якої перебував 50-річний мешканець Одещини.Унаслідок автопригоди загинув водій Ford, чоловік отримав травми, не сумісні з життям та помер у кареті "швидкої".Правоохоронці встановлюють обставини події.