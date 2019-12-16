На Волині РДА має виплатити колишній працівниці заробіток за три роки вимушеного прогулу

Антоніни Клімчук.



Слухання справи відбулось 26 грудня у Львові. Про це йдеться у постанові суду, - пише



Нагадаємо, 23 жовтня Волинський окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом колишньої очільниці відділу освіти Антоніни Клімчук до Рожищенської районної державної адміністрації та голови РДА Інни Гайворонської.



Антоніна Клімчук звернулася з позовом про визнання протиправною бездіяльності голови щодо нескасування розпорядження Рожищенської РДА від 4 липня 2016 року про звільнення позивачки та непоновлення її на роботі. Жінка вимагала скасувати розпорядження Рожищенської РДА та поновити її на посаді начальника відділу освіти та молоді Рожищенської РДА з 5 липня 2016 року та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.



Суд вирішив позов задовольнити частково.



«Визнати протиправним та скасувати розпорядження Рожищенської районної державної адміністрації Волинської області від 04 липня 2016 року», – йдеться у рішенні суду.



Також суд зобов'язав поновити Антоніну Клімчук на посаді начальника відділу освіти Рожищенської районної державної адміністрації з 5 липня 2016 року.



«Зобов'язати Рожищенську районну державну адміністрацію здійснити нарахування та виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу, починаючи з 5 липня 2016 року», – вказано в документі.



Це рішення Рожищенська РДА оскаржила у Восьмому апеляційному адміністративному суді. Однак апаляційну скаргу залишили без задоволення, тож тепер Рожищенська РДА зобов'язана виплатити Антоніні Клімчук середній заробіток за весь час вимушеного прогулу, починаючи з 5 липня 2016 року.



Відомо, що після поновлення на посаді у Рожищенській РДА, жінка звільнилася. Район.Рожище вона розповіла, що їй не забезпечили належного робочого місця.

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