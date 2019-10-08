У 18 столітті у Горохові виготовляли декоративні килими на стіни, які знали в цілому світі
Сьогодні, 20:15
Горохівська майстерня гобеленів існувала в ХVIII столітті.
Про це повідомив Andrii Klenk у спільноті Горохів – моє місто у Facebook, – пише Район.Горохів.
Технологію виготовлення гобеленів в Горохів привезли майстри з Голландії, яких запросив тодішній власник міста.
Території, де проживали майстри голландці і досі називають «Голендрами». Їх майстерня знаходилась біля палацу в парку, на підйомі зі сторони санстанції.
Дописувач поділився світлиною листівки 1930-х років, де зображений експонат з Національного музею у Варшаві — горохівський гобелен.
«Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути... Ви навіть не уявляєте собі, який я був щасливий, коли ця поштівка потрапила мені до рук...», — поділився враженнями дописувач.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомив Andrii Klenk у спільноті Горохів – моє місто у Facebook, – пише Район.Горохів.
Технологію виготовлення гобеленів в Горохів привезли майстри з Голландії, яких запросив тодішній власник міста.
Території, де проживали майстри голландці і досі називають «Голендрами». Їх майстерня знаходилась біля палацу в парку, на підйомі зі сторони санстанції.
Дописувач поділився світлиною листівки 1930-х років, де зображений експонат з Національного музею у Варшаві — горохівський гобелен.
«Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути... Ви навіть не уявляєте собі, який я був щасливий, коли ця поштівка потрапила мені до рук...», — поділився враженнями дописувач.
Головне фото - ілюстративне.
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