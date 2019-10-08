У 18 столітті у Горохові виготовляли декоративні килими на стіни, які знали в цілому світі





Про це повідомив



Технологію виготовлення гобеленів в Горохів привезли майстри з Голландії, яких запросив тодішній власник міста.



Території, де проживали майстри голландці і досі називають «Голендрами». Їх майстерня знаходилась біля палацу в парку, на підйомі зі сторони санстанції.



Дописувач поділився світлиною листівки 1930-х років, де зображений експонат з Національного музею у Варшаві — горохівський гобелен.



«Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути... Ви навіть не уявляєте собі, який я був щасливий, коли ця поштівка потрапила мені до рук...», — поділився враженнями дописувач.







Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівська майстерня гобеленів існувала в ХVIII столітті.Про це повідомив Andrii Klenk у спільноті Горохів – моє місто у Facebook, – пише Район.Горохів Технологію виготовлення гобеленів в Горохів привезли майстри з Голландії, яких запросив тодішній власник міста.Території, де проживали майстри голландці і досі називають «Голендрами». Їх майстерня знаходилась біля палацу в парку, на підйомі зі сторони санстанції.Дописувач поділився світлиною листівки 1930-х років, де зображений експонат з Національного музею у Варшаві — горохівський гобелен.«Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути... Ви навіть не уявляєте собі, який я був щасливий, коли ця поштівка потрапила мені до рук...», — поділився враженнями дописувач.Головне фото - ілюстративне.

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