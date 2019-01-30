Затримання голови Переспівської сільради: поліція повідомила деталі

На Волині 8 січня на хабарі викрили голову однієї з сільрад області та підприємця-проектанта.Як стало відомо з власних джерелУ поліції області розповіли, що оперативники обласного управління стратегічних розслідувань, слідчі поліції Волинської області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали посадовця та посередника за місцем мешкання підозрюваного.Сільський голова налагодив корупційну схему вирішення земельних питань. До протиправної діяльності у якості посередника залучив керівника комерційної структури, який є сертифікованим інженером-землевпорядником.За безперешкодне виділення у власність земельної ділянки громадянин повинен був заплатити 6 тисяч доларів США «винагороди». У разі відмови – затягування процесу або взагалі негативний розгляд даного питання на сесії.Наприкінці грудня минулого року сільський голова через землевпорядника отримав першу частину неправомірної вигоди - 5 тисяч гривень посередник забрав собі, а тисячу доларів США передав посадовцю.У середу, 8 січня, правоохоронці задокументували одержання посередником другого «траншу» - 3 500 доларів США. Після передачі коштів голові сільраді обидва були затримані за місцем мешкання чиновника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.