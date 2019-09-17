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Ковельський суд повернув власниці мікроавтобус, яким перевозили цигарки без документів

Ковельський суд повернув власниці мікроавтобус, яким перевозили цигарки без документів
Суд відмовився накласти арешт на мікроавтобус, на якому перевозили цигарки без будь-яких документів, і зобов’язав поліцію негайно повернути його власниці.

На розгляд до Ковельського міськрайсуду надійшли клопотання слідчого поліції з проханням накласти арешт на велику партію цигарок без будь-яких товаро-супровідних документів і з фальшивими марками акцизного податку та два мікроавтобуси марки «Wolkswagen», які їх перевозили, – пише Район.Ковель.

Нагадаємо, вранці 27 грудня 2019 року поліцейські та прикордонники затримали ці «буси» у місті Ковелі на території гаражного масиву неподалік вулиці Липинського. У транспортних засобах знайшли 104 ящики цигарок українського виробництва, які, скоріш за все, контрабандисти планували перемістити через кордон до країн ЄС.

Всього виявили понад 40 тисяч пачок з фальшивими марками акцизного податку. За кермом автомобілів знаходилися двоє громадян України, 1974 та 1997 років народження.

За фактом придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, які є підробкою, поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 КК України.

Як стверджував у судовому засіданні слідчий, обидва автомобіля є речовими доказами, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тому на них треба накласти арешт.

Власниця одного з автомобілів до суду не з’явилась, але прийшов її син, який сказав, що саме він користується цим «бусом» і заперечує проти задоволення клопотання слідчого, бо «для сім’ї є потреба у використанні автомобіля за призначенням». Адвокат водія – колишній районний прокурор, підтримав свого клієнта, мовляв останнього попросив розвести цигарки по торгових «точках» підприємець, який «їх придбав законно».

Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк у задоволенні слідчого відмовила і зобов’язала поліцію негайно повернути «Wolkswagen Transporter» його власниці.

Іншими ухвалами судді накладено арешти на вилучені цигарки та «Volkswagen LТ 35». Причому і цигарки, і «бус» знаходяться у своїх власників, яким заборонено ними користуватися.

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Теги: Wolkswagen Transporter, цигарки, нелегально, кримінал, суд
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