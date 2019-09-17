Ковельський суд повернув власниці мікроавтобус, яким перевозили цигарки без документів





На розгляд до Ковельського міськрайсуду надійшли клопотання слідчого поліції з проханням накласти арешт на велику партію цигарок без будь-яких товаро-супровідних документів і з фальшивими марками акцизного податку та два мікроавтобуси марки «Wolkswagen», які їх перевозили, – пише



Нагадаємо, вранці 27 грудня 2019 року поліцейські та прикордонники затримали ці «буси» у місті Ковелі на території гаражного масиву неподалік вулиці Липинського. У транспортних засобах знайшли 104 ящики цигарок українського виробництва, які, скоріш за все, контрабандисти планували перемістити через кордон до країн ЄС.



Всього виявили понад 40 тисяч пачок з фальшивими марками акцизного податку. За кермом автомобілів знаходилися двоє громадян України, 1974 та 1997 років народження.



За фактом придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, які є підробкою, поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 КК України.



Як стверджував у судовому засіданні слідчий, обидва автомобіля є речовими доказами, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тому на них треба накласти арешт.



Власниця одного з автомобілів до суду не з’явилась, але прийшов її син, який сказав, що саме він користується цим «бусом» і заперечує проти задоволення клопотання слідчого, бо «для сім’ї є потреба у використанні автомобіля за призначенням». Адвокат водія – колишній районний прокурор, підтримав свого клієнта, мовляв останнього попросив розвести цигарки по торгових «точках» підприємець, який «їх придбав законно».



Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк у задоволенні слідчого відмовила і зобов’язала поліцію негайно повернути «Wolkswagen Transporter» його власниці.



Іншими ухвалами судді накладено арешти на вилучені цигарки та «Volkswagen LТ 35». Причому і цигарки, і «бус» знаходяться у своїх власників, яким заборонено ними користуватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд відмовився накласти арешт на мікроавтобус, на якому перевозили цигарки без будь-яких документів, і зобов’язав поліцію негайно повернути його власниці.На розгляд до Ковельського міськрайсуду надійшли клопотання слідчого поліції з проханням накласти арешт на велику партію цигарок без будь-яких товаро-супровідних документів і з фальшивими марками акцизного податку та два мікроавтобуси марки «Wolkswagen», які їх перевозили, – пише Район.Ковель. Нагадаємо, вранці 27 грудня 2019 року поліцейські та прикордонники затримали ці «буси» у місті Ковелі на території гаражного масиву неподалік вулиці Липинського. У транспортних засобах знайшли 104 ящики цигарок українського виробництва, які, скоріш за все, контрабандисти планували перемістити через кордон до країн ЄС.Всього виявили понад 40 тисяч пачок з фальшивими марками акцизного податку. За кермом автомобілів знаходилися двоє громадян України, 1974 та 1997 років народження.За фактом придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, які є підробкою, поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 КК України.Як стверджував у судовому засіданні слідчий, обидва автомобіля є речовими доказами, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тому на них треба накласти арешт.Власниця одного з автомобілів до суду не з’явилась, але прийшов її син, який сказав, що саме він користується цим «бусом» і заперечує проти задоволення клопотання слідчого, бо «для сім’ї є потреба у використанні автомобіля за призначенням». Адвокат водія – колишній районний прокурор, підтримав свого клієнта, мовляв останнього попросив розвести цигарки по торгових «точках» підприємець, який «їх придбав законно».Суддя Ковельського міськрайонного судуу задоволенні слідчого відмовила і зобов’язала поліцію негайно повернути «Wolkswagen Transporter» його власниці.Іншими ухвалами судді накладено арешти на вилучені цигарки та «Volkswagen LТ 35». Причому і цигарки, і «бус» знаходяться у своїх власників, яким заборонено ними користуватися.

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