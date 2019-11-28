Як змінився Олицький костел після реставрації. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Відновленням колегіального костелу Святої Трійці в Олиці Ківерцівського району вже багато років займаються поляки.
Нещодавно на сторінках польського медіа Rzeczpospolita з'явилися кадри, які показують, як змінився костел, передає "Таблоїд Волині".
Попри те, що будівля належить до числа українських пам'яток національного значення, місцева влада не займалася охороною культурної спадщини.
За справу взялися представники Республіки Польща, адже саме польські ксьонди за багато років після війни відновили служби в костелі.
Реставрувати пам'ятку почали ще в 2013-му. Найперше провели основні будівельні роботи, адже костел був в аварійному стані. Згодом взялися за декоративні роботи.
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Нещодавно на сторінках польського медіа Rzeczpospolita з'явилися кадри, які показують, як змінився костел, передає "Таблоїд Волині".
Попри те, що будівля належить до числа українських пам'яток національного значення, місцева влада не займалася охороною культурної спадщини.
За справу взялися представники Республіки Польща, адже саме польські ксьонди за багато років після війни відновили служби в костелі.
Реставрувати пам'ятку почали ще в 2013-му. Найперше провели основні будівельні роботи, адже костел був в аварійному стані. Згодом взялися за декоративні роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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