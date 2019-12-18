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З «Луцькводоканалу» у 2019 році звільнилось 86 працівників

З «Луцькводоканалу» у 2019 році звільнилось 86 працівників
Відтік кадрів – серед найбільших ризиків для «Луцькводоканалу». Лише за 2019 рік з підприємства звільнилося 86 працівників робітничих спеціальностей.

Про це наголосив керівник КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, - інформує пресслужба підприємства.

Зазначають, що робота у працівників водоканалу фізично важка, вона передбачає перебування у шкідливому середовищі та некомфортних умовах, адже аварії доводиться ліквідувати у мороз, дощ та сніг. Часом така робота навіть стає небезпечною для здоров`я та життя. І за таку працю робітники отримують критично малу зарплатню. Навіть обов`язковий соціальний пакет, що надається працівникам галузі, не може компенсувати низького рівня заробітної плати.

Запевняють, що молоді спеціалісти неохоче пов`язують свою кар`єру з комунальними галузями, отже у водоканалах залишаються працювати фахівці передпенсійного та пенсійного віку. Наприклад, середній вік працівників КП «Луцькводоканал» становить 47 років.

Нормативна кількість працівників, які необхідні для роботи підприємства, відповідно до розрахунків – 820 осіб. Фактична чисельність персоналу на цей момент складає лише 524 особи. Лише за 2019 рік з підприємства звільнилося 86 працівників робітничих спеціальностей.

Наразі терміново потрібно заповнити 296 вакансій (робітники і в т.ч. інженерно-технічні працівники). Особливо гостро бракує електрогазозварників, слюсарів АВР, водіїв автотранспортних засобів, слюсарів-ремонтників та електромонтерів.

Головна причина браку фахівців на водопостачальних підприємствах – критично низький рівень заробітної плати у порівнянні з середньою заробітною платою на інших підприємствах. Середня заробітна плата працівників підприємства за 2019 рік становить - 7907 тис. грн. на місяць.


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Теги: кадри, працівники, Луцькводоканал
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