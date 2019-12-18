З «Луцькводоканалу» у 2019 році звільнилось 86 працівників
Сьогодні, 12:20
Відтік кадрів – серед найбільших ризиків для «Луцькводоканалу». Лише за 2019 рік з підприємства звільнилося 86 працівників робітничих спеціальностей.
Про це наголосив керівник КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, - інформує пресслужба підприємства.
Зазначають, що робота у працівників водоканалу фізично важка, вона передбачає перебування у шкідливому середовищі та некомфортних умовах, адже аварії доводиться ліквідувати у мороз, дощ та сніг. Часом така робота навіть стає небезпечною для здоров`я та життя. І за таку працю робітники отримують критично малу зарплатню. Навіть обов`язковий соціальний пакет, що надається працівникам галузі, не може компенсувати низького рівня заробітної плати.
Запевняють, що молоді спеціалісти неохоче пов`язують свою кар`єру з комунальними галузями, отже у водоканалах залишаються працювати фахівці передпенсійного та пенсійного віку. Наприклад, середній вік працівників КП «Луцькводоканал» становить 47 років.
Нормативна кількість працівників, які необхідні для роботи підприємства, відповідно до розрахунків – 820 осіб. Фактична чисельність персоналу на цей момент складає лише 524 особи. Лише за 2019 рік з підприємства звільнилося 86 працівників робітничих спеціальностей.
Наразі терміново потрібно заповнити 296 вакансій (робітники і в т.ч. інженерно-технічні працівники). Особливо гостро бракує електрогазозварників, слюсарів АВР, водіїв автотранспортних засобів, слюсарів-ремонтників та електромонтерів.
Головна причина браку фахівців на водопостачальних підприємствах – критично низький рівень заробітної плати у порівнянні з середньою заробітною платою на інших підприємствах. Середня заробітна плата працівників підприємства за 2019 рік становить - 7907 тис. грн. на місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це наголосив керівник КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, - інформує пресслужба підприємства.
Зазначають, що робота у працівників водоканалу фізично важка, вона передбачає перебування у шкідливому середовищі та некомфортних умовах, адже аварії доводиться ліквідувати у мороз, дощ та сніг. Часом така робота навіть стає небезпечною для здоров`я та життя. І за таку працю робітники отримують критично малу зарплатню. Навіть обов`язковий соціальний пакет, що надається працівникам галузі, не може компенсувати низького рівня заробітної плати.
Запевняють, що молоді спеціалісти неохоче пов`язують свою кар`єру з комунальними галузями, отже у водоканалах залишаються працювати фахівці передпенсійного та пенсійного віку. Наприклад, середній вік працівників КП «Луцькводоканал» становить 47 років.
Нормативна кількість працівників, які необхідні для роботи підприємства, відповідно до розрахунків – 820 осіб. Фактична чисельність персоналу на цей момент складає лише 524 особи. Лише за 2019 рік з підприємства звільнилося 86 працівників робітничих спеціальностей.
Наразі терміново потрібно заповнити 296 вакансій (робітники і в т.ч. інженерно-технічні працівники). Особливо гостро бракує електрогазозварників, слюсарів АВР, водіїв автотранспортних засобів, слюсарів-ремонтників та електромонтерів.
Головна причина браку фахівців на водопостачальних підприємствах – критично низький рівень заробітної плати у порівнянні з середньою заробітною платою на інших підприємствах. Середня заробітна плата працівників підприємства за 2019 рік становить - 7907 тис. грн. на місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З «Луцькводоканалу» у 2019 році звільнилось 86 працівників
Сьогодні, 12:20
У Львові в аварії травмувалися двоє волинян
Сьогодні, 12:16
Очільнику луцької райлікарні колядники подарували ікону. ФОТО
Сьогодні, 12:12
На Волині горе-водію «впаяли» майже 50 тисяч гривень штрафу
Сьогодні, 11:51
Медіа