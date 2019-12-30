Найкращі пропозиції житла від «Інвестора» у січні. ФОТО*





До 18 січня кожен клієнт «Інвестора» має змогу взяти участь у розіграші і виграти знижку: від 50 до 200 гривень на квадратному метрі, - пише



Нагадують, «Інвестор» має спільну бонусну програму із магазином техніки «Фокстрот». За умовами акції, усі, хто придбав житло в цього забудовника, стають власниками персонального сертифікату на знижку у «Фокстроті».



Серед найкращих пропозицій житла у січні:



1. Однокімнатні квартири у ЖК «Супернова» за акційною ціною: мінус 500 гривень із квадратного метра. Таких квартир лишилося тільки дві.



Квартири розташовані у сьомому «великому» будинку, який уже почали зводити. Загальна площа квартири – 41,62 м2. Є вітальня (16,67 м2), велика кухня (14,20м2), коридор, санвузол, гардеробна та лоджія. Вікна з акційних квартир виходять на ботанічний сад. Ціна – від 15 800 грн/м2, залежно від розташування квартири.





2. Таунхаус «Класичний» у ЖК «Струмочок». Площа – 130,61 м2. Таунхаус має типовий проект, перевірений часом. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб. Ціна – від 13 500 грн/м2.





3. Котеджі у ЖК «Струмочок». Площа – 156,06 м2, можливі два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі. Відтепер котеджі пропонують із спеціальним навісом для автомобіля.



Ціна котеджа – від 83 000 $. Є можливість відтермінування до 24 місяців.



4. Однокімнатні квартири у ЖК «Парковий квартал» в Ковелі за акційною ціною. Загальна площа – 43,77 м2. Площа кімнати – 16,95 м2, що дозволяє поділити її на окремі зони: так званий громадський простір та місце для сну. Також в квартирі – велика кухня (14,18 м2), суміщений санвузол (4,11 м2), коридор (4,51 м2) та лоджія (4,02 м2).



Ціна – від 21 000 $. Є можливість відтермінування до травня 2021 року.







Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor

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