У Києві в підвалі знайшли три тіла чоловіків

В Оболонському районі Києва, у підвалі будинку на вулиці Маршала Малиновського, сантехнік виявив три тіла чоловіків.Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.Трупи знайшли 10 січня близько 11:30.На місці події правоохоронці провели слідчі дії. За попередніми даними судово-медичного експерта, що оглядав тіла померлих на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні причини смерті чоловіків встановить судово-медична експертиза.Зібрані матеріали за цим фактом зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.