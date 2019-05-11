У Києві в підвалі знайшли три тіла чоловіків
Сьогодні, 15:10
В Оболонському районі Києва, у підвалі будинку на вулиці Маршала Малиновського, сантехнік виявив три тіла чоловіків.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.
Трупи знайшли 10 січня близько 11:30.
На місці події правоохоронці провели слідчі дії. За попередніми даними судово-медичного експерта, що оглядав тіла померлих на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні причини смерті чоловіків встановить судово-медична експертиза.
Зібрані матеріали за цим фактом зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.
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Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.
Трупи знайшли 10 січня близько 11:30.
На місці події правоохоронці провели слідчі дії. За попередніми даними судово-медичного експерта, що оглядав тіла померлих на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні причини смерті чоловіків встановить судово-медична експертиза.
Зібрані матеріали за цим фактом зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.
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