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У Києві в підвалі знайшли три тіла чоловіків

У Києві в підвалі знайшли три тіла чоловіків
В Оболонському районі Києва, у підвалі будинку на вулиці Маршала Малиновського, сантехнік виявив три тіла чоловіків.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Трупи знайшли 10 січня близько 11:30.

На місці події правоохоронці провели слідчі дії. За попередніми даними судово-медичного експерта, що оглядав тіла померлих на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні причини смерті чоловіків встановить судово-медична експертиза.

Зібрані матеріали за цим фактом зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.

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Теги: Київ, тіла, чоловіки
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