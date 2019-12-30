Заради порятунку онкохворого хлопчика на Волині організовують благодійний концерт колядок
Сьогодні, 17:52
У Локачах відбудеться різдвяний благодійний концерт колядок за участю церковних хорів храмів району Православної Церкви України.
Захід організовують 12 січня о 13:00 у районному Будинку культури. Про це повідомляє Наталія Федорів, - пише Район.Локачі.
Зібрані кошти передадуть на лікування Сергійка Ілиняка 2015 року народження, який проживає у Шельвові.
У хлопчика – гострий лімфобластний лейкоз.
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Захід організовують 12 січня о 13:00 у районному Будинку культури. Про це повідомляє Наталія Федорів, - пише Район.Локачі.
Зібрані кошти передадуть на лікування Сергійка Ілиняка 2015 року народження, який проживає у Шельвові.
У хлопчика – гострий лімфобластний лейкоз.
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