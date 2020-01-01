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Чорні скриньки зі збитого в Ірані літака МАУ розшифровуватимуть в Україні

Чорні скриньки зі збитого в Ірані літака МАУ розшифровуватимуть в Україні
Чорні скриньки із збитого над Іраном 8 січня літака МАУ будуть розшифровувати в Україні.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Зазначається, що саме Бюро візьме участь у процесі розшифровки.

«Ми підтверджуємо, що братимемо участь у технічній роботі, яка відбуватиметься в Україні», — йдеться в повідомлені.

При цьому в Бюро наголосили, що повідомляти про терміни розслідування є обов’язком іранської сторони.

Раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака будуть відправлені для розшифровки до Франції. Президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон 11 січня домовився про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних скриньок.

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Теги: Іран, Україна, катастрофа
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