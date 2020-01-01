Чорні скриньки зі збитого в Ірані літака МАУ розшифровуватимуть в Україні





Про це повідомляє



Зазначається, що саме Бюро візьме участь у процесі розшифровки.



«Ми підтверджуємо, що братимемо участь у технічній роботі, яка відбуватиметься в Україні», — йдеться в повідомлені.



При цьому в Бюро наголосили, що повідомляти про терміни розслідування є обов’язком іранської сторони.



Раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака будуть відправлені для розшифровки до Франції. Президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон 11 січня домовився про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних скриньок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чорні скриньки із збитого над Іраном 8 січня літака МАУ будуть розшифровувати в Україні.Про це повідомляє Громадське , посилаючись на французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.Зазначається, що саме Бюро візьме участь у процесі розшифровки.«Ми підтверджуємо, що братимемо участь у технічній роботі, яка відбуватиметься в Україні», — йдеться в повідомлені.При цьому в Бюро наголосили, що повідомляти про терміни розслідування є обов’язком іранської сторони.Раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака будуть відправлені для розшифровки до Франції. Президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон 11 січня домовився про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних скриньок.

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