Народним депутатам в 2,5 рази збільшили зарплату, – колишній віцепрем'єр-міністр України
Сьогодні, 18:29
13 січня колишній віцепрем'єр міністр України та міністр соціальної політики Павло Розенко заявив про збільшення заробітних плат народним депутатам та працівникам міністерств у 2,5 - 5 разів, в порівнянні з 2019 роком.
Про це повідомив колишній віце-прем'єр міністр України Павло Розенко на сторінці у Facebook, пише "Еспресо".
"За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!", - повідомив колишній віцепрем'єр.
Він додав, що у деяких міністерствах заробітні плати у 2020 році зростуть у 3-5 разів.
Також він нагадав, що в бюджеті вирішили не збільшувати заробітні плати вчителям на 20%, як передбачалось у проєкті бюджету на 2020 рік.
"З "особливим трєпєтом" зараз цікаво слухати аргументацію "слуг народу", чому буда скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%. Бо, за їх словами, то "був "популізм" і коштів на це немає", - прокоментував колишній міністр.
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Про це повідомив колишній віце-прем'єр міністр України Павло Розенко на сторінці у Facebook, пише "Еспресо".
"За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!", - повідомив колишній віцепрем'єр.
Він додав, що у деяких міністерствах заробітні плати у 2020 році зростуть у 3-5 разів.
Також він нагадав, що в бюджеті вирішили не збільшувати заробітні плати вчителям на 20%, як передбачалось у проєкті бюджету на 2020 рік.
"З "особливим трєпєтом" зараз цікаво слухати аргументацію "слуг народу", чому буда скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%. Бо, за їх словами, то "був "популізм" і коштів на це немає", - прокоментував колишній міністр.
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