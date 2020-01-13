Народним депутатам в 2,5 рази збільшили зарплату, – колишній віцепрем'єр-міністр України

Павло Розенко заявив про збільшення заробітних плат народним депутатам та працівникам міністерств у 2,5 - 5 разів, в порівнянні з 2019 роком.



Про це повідомив колишній віце-прем'єр міністр України Павло Розенко на сторінці у Facebook, пише



"За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!", - повідомив колишній віцепрем'єр.



Він додав, що у деяких міністерствах заробітні плати у 2020 році зростуть у 3-5 разів.



Також він нагадав, що в бюджеті вирішили не збільшувати заробітні плати вчителям на 20%, як передбачалось у проєкті бюджету на 2020 рік.



"З "особливим трєпєтом" зараз цікаво слухати аргументацію "слуг народу", чому буда скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%. Бо, за їх словами, то "був "популізм" і коштів на це немає", - прокоментував колишній міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 січня колишній віцепрем'єр міністр України та міністр соціальної політикизаявив про збільшення заробітних плат народним депутатам та працівникам міністерств у 2,5 - 5 разів, в порівнянні з 2019 роком.Про це повідомив колишній віце-прем'єр міністр України Павло Розенко на сторінці у Facebook, пише "Еспресо" "За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!", - повідомив колишній віцепрем'єр.Він додав, що у деяких міністерствах заробітні плати у 2020 році зростуть у 3-5 разів.Також він нагадав, що в бюджеті вирішили не збільшувати заробітні плати вчителям на 20%, як передбачалось у проєкті бюджету на 2020 рік."З "особливим трєпєтом" зараз цікаво слухати аргументацію "слуг народу", чому буда скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%. Бо, за їх словами, то "був "популізм" і коштів на це немає", - прокоментував колишній міністр.

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