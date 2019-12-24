У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО
Сьогодні, 17:13
У ДТП в Нововолинську зіткнулися 3 автівки.
Автопригода трапилась 14 січня близько 15-ї години, - пише видання Нововолинськ com.ua.
Як розповіли очевидці, водій автомобіля Nissan здійснював розворот, однак не врахував дорожньої обстановки й не вибрав безпечної дистанції та інтервалу, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Opel, а той, у свою чергу, зіштовхнувся з Volkswagen Passat.
Постраждалих в ДТП не має. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На місці аварії працювала поліція.
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Автопригода трапилась 14 січня близько 15-ї години, - пише видання Нововолинськ com.ua.
Як розповіли очевидці, водій автомобіля Nissan здійснював розворот, однак не врахував дорожньої обстановки й не вибрав безпечної дистанції та інтервалу, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Opel, а той, у свою чергу, зіштовхнувся з Volkswagen Passat.
Постраждалих в ДТП не має. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На місці аварії працювала поліція.
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