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У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО

У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО
У ДТП в Нововолинську зіткнулися 3 автівки.

Автопригода трапилась 14 січня близько 15-ї години, - пише видання Нововолинськ com.ua.

Як розповіли очевидці, водій автомобіля Nissan здійснював розворот, однак не врахував дорожньої обстановки й не вибрав безпечної дистанції та інтервалу, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Opel, а той, у свою чергу, зіштовхнувся з Volkswagen Passat.

Постраждалих в ДТП не має. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На місці аварії працювала поліція.
У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО
У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО
У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО
У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО
У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО


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Теги: Нововолинськ, аварія
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