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На Волині судили чоловіка, який хуліганив на заправці

На Волині судили чоловіка, який хуліганив на заправці
Судили волинянина, який хуліганив на заправці у Любешеві.

Слухання справи відбулось 8 січня. Про це йдеться у постанові суду,- пише Район.Любешів.

Так, 28 жовтня близько 3:30 чоловік у приміщенні АЗС в селищі Любешів вчинив дрібне хуліганство. На законну вимогу поліцейського припинити правопорушення, за яке передбачена відповідальність, порушник не відреагував та продовжував вчиняти протиправні дії. Також він намагався доторкнутись до зброї поліцейського.

У суді хуліган свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся.

Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 185 Адміністративного кодексу та накласти стягнення у виді громадських робіт на строк 60 годин.Також він заплатить на користь держави 420 гривень судового збору.

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Теги: суд, хуліган
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