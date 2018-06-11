На Волині судили чоловіка, який хуліганив на заправці





Слухання справи відбулось 8 січня. Про це йдеться у постанові суду,- пише



Так, 28 жовтня близько 3:30 чоловік у приміщенні АЗС в селищі Любешів вчинив дрібне хуліганство. На законну вимогу поліцейського припинити правопорушення, за яке передбачена відповідальність, порушник не відреагував та продовжував вчиняти протиправні дії. Також він намагався доторкнутись до зброї поліцейського.



У суді хуліган свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся.



Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 185 Адміністративного кодексу та накласти стягнення у виді громадських робіт на строк 60 годин.Також він заплатить на користь держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили волинянина, який хуліганив на заправці у Любешеві.Слухання справи відбулось 8 січня. Про це йдеться у постанові суду,- пише Район.Любешів Так, 28 жовтня близько 3:30 чоловік у приміщенні АЗС в селищі Любешів вчинив дрібне хуліганство. На законну вимогу поліцейського припинити правопорушення, за яке передбачена відповідальність, порушник не відреагував та продовжував вчиняти протиправні дії. Також він намагався доторкнутись до зброї поліцейського.У суді хуліган свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся.Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 185 Адміністративного кодексу та накласти стягнення у виді громадських робіт на строк 60 годин.Також він заплатить на користь держави 420 гривень судового збору.

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