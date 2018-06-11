На Волині судили чоловіка, який хуліганив на заправці
Сьогодні, 20:40
Судили волинянина, який хуліганив на заправці у Любешеві.
Слухання справи відбулось 8 січня. Про це йдеться у постанові суду,- пише Район.Любешів.
Так, 28 жовтня близько 3:30 чоловік у приміщенні АЗС в селищі Любешів вчинив дрібне хуліганство. На законну вимогу поліцейського припинити правопорушення, за яке передбачена відповідальність, порушник не відреагував та продовжував вчиняти протиправні дії. Також він намагався доторкнутись до зброї поліцейського.
У суді хуліган свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся.
Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 185 Адміністративного кодексу та накласти стягнення у виді громадських робіт на строк 60 годин.Також він заплатить на користь держави 420 гривень судового збору.
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Слухання справи відбулось 8 січня. Про це йдеться у постанові суду,- пише Район.Любешів.
Так, 28 жовтня близько 3:30 чоловік у приміщенні АЗС в селищі Любешів вчинив дрібне хуліганство. На законну вимогу поліцейського припинити правопорушення, за яке передбачена відповідальність, порушник не відреагував та продовжував вчиняти протиправні дії. Також він намагався доторкнутись до зброї поліцейського.
У суді хуліган свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся.
Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 185 Адміністративного кодексу та накласти стягнення у виді громадських робіт на строк 60 годин.Також він заплатить на користь держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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