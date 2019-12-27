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На автодорозі «Київ-Чоп» зіткнулися молоковоз та легковик: останнього відкинуло у кювет. ФОТО

На автодорозі «Київ-Чоп» зіткнулися молоковоз та легковик: останнього відкинуло у кювет. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп», неподалік села Козин, зіткнулися молоковоз та легковик.

Повідомлення про аварію надійшло вчора, 14 січня, о 15:30, - пише Нацполіція у Рівненській області.

Поліцейські на місці події встановили, що 30-річна жителька села Пасіки Радивилівського району — водійка Chevrolet Lanos, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі та допустила зіткнення із автомобілем марки «ГАЗ», яким керував 23-річний водій села Гайки-Ситенські. Від удару молоковоз перекинувся на проїзній частині, а легковик злетів у кювет.

Обох водіїв медики доправили до лікарні: після надання необхідної медичної допомоги їх відпустили.

Огляд на стан сп’яніння показав, що водії були тверезі.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Радивилівського відділення поліції розпочали досудове розслідування.

На автодорозі «Київ-Чоп» зіткнулися молоковоз та легковик: останнього відкинуло у кювет. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп» зіткнулися молоковоз та легковик: останнього відкинуло у кювет. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп» зіткнулися молоковоз та легковик: останнього відкинуло у кювет. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп» зіткнулися молоковоз та легковик: останнього відкинуло у кювет. ФОТО


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Теги: Київ-Чоп, молоковоз, легковик
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