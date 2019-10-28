Чим багаті новопризначені служителі Феміди місцевих судів на Волині





Нагадаємо, згідно з указом президента,

Мова йде про суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Ігоря Ясельського, суддю Любомльського районного суду Волинської області Аллу Гайдук та суддю Старовижівського районного суду Волинської області Оксану Хаврону.



Згідно з даними декларації кандидата на посаду, Ігор Ясельський разом із дружиною та дочкою мешкає в Луцьку.



У власності судді – земельні ділянки в селі Муравище Ківерцівського району та селі Українка Обухівського району на Київщині (площі 1193 та 787 квадратних метри відповідно), а також садовий (дачний) будинок у Муравищі площею 105 квадратних метри. Як вказав Ігор Ясельський, станом на вересень 2004 рік (дата набуття у власність) вартість дачі становила 37 918 гривень.



Окрім того, суддя має право користування на дві квартири в Луцьку площами 54,3 та 120 квадратних метри. Їхня власниця – Лідія Ясельська.



Як об’єкт незавершеного будівництва суддя згадав лазню площею 50 квадратних метри в Муравищі.



Із 2006 року суддя є власником легкового автомобіля BMW 523i 2006 року випуску. Вартості авто служитель Феміди не зазначив, однак, відповідно до даних сервісу auto.ria, ціни на такі машини сягають від 8500 до 12 000 доларів.

Фото ілюстративне

У 2018 році річний дохід Ігоря Ясельського сягнув 449 922 гривні:



- 269 305 гривень – заробітна плата в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Волинській області;



- 117 гривень – бонус-плюс банку;



- 99 456 гривень – дохід від відчуження нерухомого майна;



- 81 044 гривні – кредитні кошти.



Дохід дружини, натомість, склав 40 732 гривні:



- 19 120 гривень – заробітна плата в ПП «Газполімер»;



- 21 612 гривень – соціальна допомога.



Ігор Ясельський теж зберігає 8000 доларів готівкою.



Він має і фінансові зобов’язання – 3834 гривні отриманого кредиту. А розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики судді склав 76 008 гривень.



Водночас у повідомленні про суттєві майнові зміни Ігор Ясельський зауважив, що станом на 15 листопада 2019 року отримав 130 748 гривень заробітної плати за основним місцем роботи в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Волинській області.



Відповідно до даних щорічної декларації, Алла Гайдук мешкає в Луцьку.



У її власності – дві квартири в обласному центрі Волині площами 77,4 та 48,1 квадратних метри.



Вартість помешкань на дату набуття у власність становила 114 600 гривень (липень 2009 року) та 2334 гривень (листопад 2001 року) відповідно.



Із 2016 року суддя кермує автівкою KIA SPORTAGE 2016 року випуску, придбаною за 671 580 гривень.

Фото ілюстративне

У 2018 році дохід Алли Гайдук сягнув 257 161 гривню:



- 255 601 гривня – заробітна плата, отримана за основним місцем роботи в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Волинській області;



- 1560 гривень – гонорари.



Також, згідно з повідомленням про суттєві матеріальні зміни, станом на грудень 2019 року суддя одержала 115 918 гривень зарплати.



Як зазначила в декларації кандидата на посаду Оксана Хаврона, вона мешкає в Старій Вижівці.



У власності судді – житловий будинок площею 71,9 квадратних метри в селищі Кам’янка-Бузька Львівської області, де мешкають її батьки.



Також Оксана Хаврона має право користування на земельну ділянку площею 800 квадратних метрів в Кам’янці-Бузькій.



У Старій Вижівці з 2016 року суддя орендує квартиру площею 63,7 квадратних метри.



Власного автомобіля посадовиця не має. У декларації згадані лиш транспортні засоби батька Йосипа Хаврона:



- ВАЗ 21053 1995 року випуску;



- мотоцикл DELTA 2007 року випуску;



- причіп ПМГФ 8302 2013 року.



Йосип Хаврон теж має 3060 акцій Відкритого акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ» номінальною вартістю 765 гривень.



За 2018 рік отримана за основним місцем роботи в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Волинській області заробітна плата Оксани Хаврони склала 242 876 гривень.



Суддя теж вказала, що зберігає готівкою 75 000 гривень і 3500 доларів.



Станом на листопад 2019 року Оксана Хаврона в повідомленні про суттєві матеріальні зміни вказала, що отримала 98 566 гривень зарплати.

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Мова йде про суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області, суддю Любомльського районного суду Волинської областіта суддю Старовижівського районного суду Волинської областіЗгідно з даними декларації кандидата на посаду, Ігор Ясельський разом із дружиною та дочкою мешкає в Луцьку.У власності судді – земельні ділянки в селі Муравище Ківерцівського району та селі Українка Обухівського району на Київщині (площі 1193 та 787 квадратних метри відповідно), а також садовий (дачний) будинок у Муравищі площею 105 квадратних метри. Як вказав Ігор Ясельський, станом на вересень 2004 рік (дата набуття у власність) вартість дачі становила 37 918 гривень.Окрім того, суддя має право користування на дві квартири в Луцьку площами 54,3 та 120 квадратних метри. Їхня власниця – Лідія Ясельська.Як об’єкт незавершеного будівництва суддя згадав лазню площею 50 квадратних метри в Муравищі.Із 2006 року суддя є власником легкового автомобіля BMW 523i 2006 року випуску. Вартості авто служитель Феміди не зазначив, однак, відповідно до даних сервісу auto.ria, ціни на такі машини сягають від 8500 до 12 000 доларів.У 2018 році річний дохід Ігоря Ясельського сягнув 449 922 гривні:- 269 305 гривень – заробітна плата в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Волинській області;- 117 гривень – бонус-плюс банку;- 99 456 гривень – дохід від відчуження нерухомого майна;- 81 044 гривні – кредитні кошти.Дохід дружини, натомість, склав 40 732 гривні:- 19 120 гривень – заробітна плата в ПП «Газполімер»;- 21 612 гривень – соціальна допомога.Ігор Ясельський теж зберігає 8000 доларів готівкою.Він має і фінансові зобов’язання – 3834 гривні отриманого кредиту. А розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики судді склав 76 008 гривень.Водночас у повідомленні про суттєві майнові зміни Ігор Ясельський зауважив, що станом на 15 листопада 2019 року отримав 130 748 гривень заробітної плати за основним місцем роботи в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Волинській області.Відповідно до даних щорічної декларації, Алла Гайдук мешкає в Луцьку.У її власності – дві квартири в обласному центрі Волині площами 77,4 та 48,1 квадратних метри.Вартість помешкань на дату набуття у власність становила 114 600 гривень (липень 2009 року) та 2334 гривень (листопад 2001 року) відповідно.Із 2016 року суддя кермує автівкою KIA SPORTAGE 2016 року випуску, придбаною за 671 580 гривень.У 2018 році дохід Алли Гайдук сягнув 257 161 гривню:- 255 601 гривня – заробітна плата, отримана за основним місцем роботи в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Волинській області;- 1560 гривень – гонорари.Також, згідно з повідомленням про суттєві матеріальні зміни, станом на грудень 2019 року суддя одержала 115 918 гривень зарплати.Як зазначила в декларації кандидата на посаду Оксана Хаврона, вона мешкає в Старій Вижівці.У власності судді – житловий будинок площею 71,9 квадратних метри в селищі Кам’янка-Бузька Львівської області, де мешкають її батьки.Також Оксана Хаврона має право користування на земельну ділянку площею 800 квадратних метрів в Кам’янці-Бузькій.У Старій Вижівці з 2016 року суддя орендує квартиру площею 63,7 квадратних метри.Власного автомобіля посадовиця не має. У декларації згадані лиш транспортні засоби батька Йосипа Хаврона:- ВАЗ 21053 1995 року випуску;- мотоцикл DELTA 2007 року випуску;- причіп ПМГФ 8302 2013 року.Йосип Хаврон теж має 3060 акцій Відкритого акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ» номінальною вартістю 765 гривень.За 2018 рік отримана за основним місцем роботи в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Волинській області заробітна плата Оксани Хаврони склала 242 876 гривень.Суддя теж вказала, що зберігає готівкою 75 000 гривень і 3500 доларів.Станом на листопад 2019 року Оксана Хаврона в повідомленні про суттєві матеріальні зміни вказала, що отримала 98 566 гривень зарплати.

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