Дівчинка з Волині потребує термінової операції на серці: батьки благають про допомогу
Сьогодні, 18:43
У Ольги Тарасюк, учениці 8-го класу, з села Древині Іваничівського району виявили захворювання серця. Потрібно зробити термінову операцію. Батьки потребують фінансової допомоги.
Про це повідомили на сторінці «Будинок культури с. Древині» у Facebook, пише "Буг".
Ольга учениця 8-го класу Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова. Вона добра, сонячна та завжди усміхнена дівчинка. Вартість операції не підйомна для сім’ї дівчинки.
“У Ольги Тарасюк, нашої артистки виявили захворювання серця. Операцію потрібно робити терміново в лютому 2020 року.
Тому ми просимо всіх небайдужих людей долучитися до збору коштів на лікування, аби дівчинка змогла видужати, встати на ноги і насолоджуватися дитинством.
Хтось гривнею, хтось щирою молитвою – Бог почує нас і побачить наші старання, допоможемо Олі та її родині перемогти цю страшну біду”, – йдеться у дописі.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 4149 4991 3275 6071 Тарасюк Т.Р.
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Про це повідомили на сторінці «Будинок культури с. Древині» у Facebook, пише "Буг".
Ольга учениця 8-го класу Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова. Вона добра, сонячна та завжди усміхнена дівчинка. Вартість операції не підйомна для сім’ї дівчинки.
“У Ольги Тарасюк, нашої артистки виявили захворювання серця. Операцію потрібно робити терміново в лютому 2020 року.
Тому ми просимо всіх небайдужих людей долучитися до збору коштів на лікування, аби дівчинка змогла видужати, встати на ноги і насолоджуватися дитинством.
Хтось гривнею, хтось щирою молитвою – Бог почує нас і побачить наші старання, допоможемо Олі та її родині перемогти цю страшну біду”, – йдеться у дописі.
Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту ПриватБанку: 4149 4991 3275 6071 Тарасюк Т.Р.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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